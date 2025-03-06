Νέο Taxis με ηλεκτρονικό «φακέλωμα» των φορολογούμενων έως 100 χρόνια ετοιμάζει η ΑΑΔΕ

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Το νερό στο αυλάκι για τη δημιουργία του νέου Taxis βάζει με απόφαση του, ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, η οποία προβλέπει τη σύσταση ειδικής ομάδας από 15 μέλη που θα αναλάβει να παρακολουθήσει την εκτέλεση του έργου. Υποχρέωση της να υποβάλει τριμηνιαίες αναφορές προόδου αξιολογώντας την πρόοδο που συντελείται. Σύμφωνα με τον κ. Πιτσιλή τα πρώτα παραδοτέα του έργου θα πρέπει να αναμένονται μέσα στο 2026 και η ολοκλήρωση του το 2029.



Το πέρασμα στο νέο Taxis έρχεται με τη δημιουργία για κάθε φορολογούμενο της ελληνικής επικράτειας, ειδικού φακέλου στον οποίο θα συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία που αφορούν το φορολογικό του προφίλ όπως:

Πλήρης εικόνα εισοδημάτων και περιουσίας (κινητής και ακίνητης)

Φορολογικές Υποχρεώσεις

Συμμόρφωση και τυχόν παραβάσεις

Δάνεια και επενδύσεις

Τα στοιχεία που θα συγκεντρώνονται για τον κάθε φορολογούμενο θα διατηρούνται στον φάκελο του για διάστημα 100 ετών.

Μάλιστα το νέο Taxis θα βρίσκεται σε απευθείας και διαρκή διασύνδεση με όλες τις βάσεις δεδομένων που βρίσκονται στην υπηρεσία του Δημοσίου όπως:

Κτηματολόγιο

Αστυνομία

Τράπεζες

Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος

ΕΦΚΑ και ΚΕΑΟ

ΓΕΜΗ

Δικαστήρια

Με τον τρόπο αυτό οι ελεγκτικές δυνατότητες της ΑΑΔΕ ανεβαίνουν …επίπεδο, δίνοντας τη δυνατότητα ολοκλήρωσης μεγάλης έκτασης ελέγχων σε πολύ μικρά χρονικά διαστήματα.



Οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί για το νέο σύστημα προβλέπουν ότι στον κάθε φάκελο θα πρέπει να καταγράφονται μεταξύ άλλων τα εξής:

Δημογραφικά στοιχεία και στοιχεία ταυτοποίησης φυσικών προσώπων από το Μητρώο Πολιτών, το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και τις Αστυνομικές Αρχές (ενδεικτικά: αστυνομικές ταυτότητες, διαβατήρια, άδειες παραμονής κ.λπ.).

Στοιχεία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων από τα ενδεδειγμένα μητρώα, όπως το Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Στοιχεία έδρας και επαγγελματικών εγκαταστάσεων, εσωτερικού και εξωτερικού, με επισήμανση ως προς το εάν συνιστούν μόνιμη εγκατάσταση για σκοπούς ΦΠΑ ή μόνιμη εγκατάσταση για σκοπούς εισοδήματος, διευθύνσεις με γεωπροσδιορισμό.

Στοιχεία ΦΠΑ (υπαγωγή στον ΦΠΑ γενικά -απαλλασσόμενοι και μη-, υπαγωγή στο κανονικό ή κάποιο από τα ειδικά καθεστώτα), Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών, υπαγωγής σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, υπαγωγής σε ειδικά ενωσιακά καθεστώτα (π.χ. OSS/IOSS), απόδοσης ΑΦΜ για σκοπούς ΦΠΑ.

Πληροφορίες για τυχόν ειδικά καθεστώτα φορολόγησης (π.χ. μεταφορά φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα, απαλλαγή υποχρέωσης καταβολής φόρων και υποβολής δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα, λήψη κρατικών ενισχύσεων, περαίωση, υπαγωγή σε αναπτυξιακούς νόμους ή προγράμματα επιδοτήσεων) ή για ειδικές διατάξεις-αποφάσεις (π.χ. απαγόρευση πώλησης ακινήτων, συσχέτιση με Αρχή καταπολέμησης δραστηριότητας από ξέπλυμα μαύρου χρήματος, υπαγωγή σε διαδικασία αφερεγγυότητας).

Οικογενειακή κατάσταση και προστατευόμενα μέλη, σχέσεις μελών.

Ιδιότητες φυσικών προσώπων και προστατευόμενων μελών που σχετίζονται με προνοιακά επιδόματα ή παροχές (π.χ. αναπηρία, τριτεκνία, πολυτεκνία, πλήρης ή μερική δικαστική συμπαράσταση, στρατιωτική θητεία, γονική μέριμνα).

Κατάσταση φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (π.χ. εξαφάνιση, αφάνεια, πτώχευση, εκκαθάριση, αναστολή λειτουργίας, αναστολή χρήσης ΑΦΜ, έλεγχος).

Τραπεζικούς λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών, σε διασύνδεση με τα πιστωτικά ιδρύματα.

Με απόφαση μάλιστα του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, το έργο έχει ενταχθεί στο ταμείο Ανάκαμψης γεγονός που οδήγησε και στην αύξηση των πόρων για την ολοκλήρωση της διάθεσης του κατά 29,3εκατ€.



Μόλις ολοκληρωθεί το νέο Taxis, θα αντικαταστήσει τα 3 βασικά συστήματα ελέγχου που έχει αυτήν τη στιγμή στη διάθεση της η ΑΑΔΕ, δηλαδή το Taxis, το Taxisnet και το Elenxis.

Έτσι εκτός από τις ελεγκτικές δυνατότητες, θα βελτιωθεί σημαντικά και η ποιότητα των υπηρεσιών προς τους συναλλασσόμενους με την ΑΑΔΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.