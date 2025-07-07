Αιχμές κατά του προέδρου των ΗΠΑ Ντ.Τραμπ ο οποίος ασκεί πιέσεις στην Κεντρική Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) για μείωση των επιτοκίων, διετύπωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.

Μιλώντας στο πλαίσιο του Les Rencontres Économiques d' Aix-en-Provence 2025, ο κ. Στουρνάρας ανέφερε ότι "με τις αυξανόμενες πολιτικές πιέσεις σε ορισμένες χώρες για μείωση των επιτοκίων, ο συντονισμός μεταξύ των πολιτικών (δημοσιονομικής - νομισματικής) χωρίς υποταγή της μίας πολιτικής στην άλλη είναι υψίστης σημασίας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να διατηρηθεί η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών και να διασφαλιστεί ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είναι σε θέση να εκπληρώσουν την πρωταρχική εντολή τους που αφορά τη σταθερότητα των τιμών".

Απαντώντας στο ερώτημα κατά πόσο θα πρέπει να αναθεωρηθεί η αποστολή των κεντρικών τραπεζών ο κ. Στουρνάρας υποστήριξε ότι "η αποστολή των κεντρικών τραπεζών δεν είναι παγιωμένη. Εξελίσσεται συνεχώς για να ανταποκριθεί σε σημαντικές προκλήσεις και σε μεταβολές που συντελούνται στο οικονομικό τοπίο. Ωστόσο, στη βάση της πρέπει να παραμείνει η ακλόνητη, αξιόπιστη και σαφής δέσμευση για σταθερότητα των τιμών. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να συμβάλουμε στην οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ευημερία των πολιτών".

Αναφερόμενος στη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ ο κ. Στουρνάρας υπογράμισε ότι από μόνη της δεν είναι σε θέση να επιτύχει τον μετασχηματισμό της Ευρώπης. Για το λόγο αυτό, μεταξύ άλλων, απαιτείται μια πλήρης "Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων", αυτή θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη διοχέτευση των αποταμιεύσεων μέσω του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος σε παραγωγικές επενδύσεις, ιδίως σε κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια, η άμυνα και η καινοτομία, που αποτελούν επείγουσες προτεραιότητες για την Ένωσή μας".

"Η Ευρώπη πρέπει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Η ΕΚΤ ήδη προετοιμάζει το ψηφιακό ευρώ, ένα έργο που μπορεί να ενισχύσει τον διεθνή ρόλο του νομίσματός μας στην ψηφιακή εποχή. Η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να αυξήσει την αποδοτικότητα, την καινοτομία και την ανθεκτικότητα, προστατεύοντας παράλληλα τη νομισματική μας κυριαρχία" ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.