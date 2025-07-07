Τη λίστα με τα 108 έργα που τροποποιούνται ή απεντάσσονται από το Ταμείο Ανάκαμψης δημοσιοποιεί το ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι κάνει εκείνο που αρνήθηκε να κάνει η κυβέρνηση, δηλαδή να ενημερώσει τους πολίτες με διαφάνεια για τις λεπτομέρειες της αναθεώρησης αυτών των έργων.

Ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Οικονομίας-Ταμείου Ανάκαμψης του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος, σε εκτενή δήλωσή του με τη λίστα των 108 έργων, σημειώνει ότι «μία Κυβέρνηση που θα ενδιαφερόταν για τη διαφάνεια, θα είχε επεξεργαστεί, αναρτήσει και θέσει άμεσα στη διάθεση κάθε πολίτη μία εύχρηστη και κατανοητή λίστα για το ποια συγκεκριμένα έργα ζήτησε να αναθεωρηθούν στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και ποιο ακριβώς ήταν σε κάθε περίπτωση το περιεχόμενο της αναθεώρησης που ζήτησε».

Ο κ. Γερουλάνος αναφέρει ότι «αυτό που αρνείται να κάνει η Κυβέρνηση, να ενημερώσει με διαφάνεια, το κάνει ξανά σήμερα το ΠΑΣΟΚ, αφού μελετήσαμε, όσο πιο επισταμένα γίνεται την πρόταση Εκτελεστικής Απόφασης του Συμβουλίου». Προσθέτει ότι με βάση αυτό το κείμενο, δίνει στη δημοσιότητα, «σε απλά λόγια και προσθέτοντας περιγραφές για να είναι κατανοητό κάθε αντικείμενο, τη λίστα με το σύνολο των έργων για τα οποία ζητήθηκε από την ελληνική Κυβέρνηση η αναθεώρησή τους ή η απένταξή τους από το πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Τονίζει ότι από τη λίστα προκύπτει ότι τροποποιούνται ή και απεντάσσονται έργα που έχουν να κάνουν με το σύνολο σχεδόν του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: από τα έργα που αφορούν την πολιτική προστασία, την ενέργεια, την κοινωνική πολιτική και τη δημόσια διοίκηση, μέχρι έργα υποδομής και τα έργα αποκατάστασης στις περιοχές που επλήγησαν από τον Daniel.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

