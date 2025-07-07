Υποχωρούν οι τιμές πετρελαίου τη Δευτέρα, μετά την ανακοίνωση του ΟΠΕΚ+ για αύξηση της παραγωγής κατά 548.000 βαρέλια ημερησίως.

Το αργό μπρεντ διαπραγματεύεται στα 68,11 δολάρια ανά βαρέλι, με πτώση 0,28%, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) υποχωρεί 0,21%, στα 66,36 δολάρια.

Εν τω μεταξύ η πτώση περιορίζεται, αφού η Saudi Aramco ανακοίνωσε αύξηση των τιμών πώλησης αργού, η οποία θα πλήξει περισσότερο τους εμπόρους στην Ευρώπη.

Ειδικότερα, η αύξηση για τους αγοραστές από την Ευρώπη ανέρχεται στα 1,40 δολάρια ανά βαρέλι από τον Ιούλιο.

Οι Ασιάτες αγοραστές θα πρέπει να πληρώσουν από 0,90 έως 1,30 δολάρια περισσότερα ανά βαρέλι τον επόμενο μήνα, ενώ οι αγοραστές στη Βόρεια Αμερική θα δουν τη μικρότερη αύξηση των τιμών, κατά 0,20 έως 0,40 δολάρια ανά βαρέλι.

Υποχωρεί ο χρυσός

Οι τιμές του χρυσού υποχωρούν τη Δευτέρα, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σηματοδότησε πρόοδο σε πολλαπλές εμπορικές συμφωνίες και ανακοίνωσε αναστολές δασμών για αρκετές χώρες, μειώνοντας τη ζήτηση για το χρυσό που παραδοσιακά αποτελεί ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο.

Επιπλέον, μετά τη μετακίνηση της ημερομηνίας έναρξης επιβολής των δασμών την 1η Αυγούστου από την 9η Ιουλίου, αλλά και τις «απειλές» για αύξηση κατά 10% των δασμών στις χώρες που θα στηρίξουν τα κράτη - μέλη των BRICS, τα futures των αμερικανικών μετοχών υποχωρούν το πρωί της Δευτέρας.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones διολίσθησαν κατά 142 μονάδες ή 0,31%. Τα futures του S&P 500 και του Nasdaq 100 σημείωσαν «βουτιά» 0,47% και 0,56%, αντίστοιχα.

Aσιατικά Χρηματιστήρια

Εν τω μεταξύ, με πτώση έκλεισαν οι σημαντικότεροι ασιατικοί δείκτες τη Δευτέρα.

Ο Nikkei και ο Topix, υποχώρησαν κατά 0,53% και 0,57%.

Ο Hang Seng κατέγραψε απώλειες κατά 0,61% και ο CSI 300 σημείωσε οριακές απώλειες κατά 0,12%.

Στους «κερδισμένους», ο Kospi και ο Kosdaq με άνοδο 0,19% και 0,16% αντίστοιχα.

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια

Με μικρή πτώση άνοιξε η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών αγορών σήμερα.

Ο πανευρωπαϊκός STOXX600 καταγράφει οριακή πτώση 0,03%.

Ο γερμανικός DAX δημειώνει άνοδο 0,37%, ενώ ο γαλλικός CAC υποχωρεί 0,03%.

Συνάλλαγμα

Στις ισοτιμίες, ξεχωρίζει η άνοδος του δολαρίου έναντι του ευρώ κατά 0,255%, στα 1,175 δολάρια.

Επιπλέον, το δολάριο «κερδίζει» και έναντι της στερλίνας, με άνοδο 0,359% και την ισοτιμία στα 1,361 δολάρια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.