Νέα πτώση στη Wall Street με φόντο το ράλι του πετρελαίου

Ισχυρή πτώση καταγράφει η αμερικανική αγορά στην πρώτη συνεδρίαση της νέας χρηματιστηριακής εβδομάδας, διευρύνοντας τις απώλειες του προηγούμενου πενθημέρου το οποίο ολοκλήρωσε με τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από τον Οκτώβριο, στη σκιά του εκρηκτικού ράλι που συνεχίζει να καταγράφει το πετρέλαιο.

Αιτία η συνεχιζόμενη κλιμάκωση του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, τόσο σε επιχειρησιακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ρητορικής και απειλών, που αυξάνει τις πιθανότητες η σύγκρουση να μετατραπεί σε μια περιφερειακή σύρραξη με απρόβλεπτες συνέπειες για την οικονομία.

Κι αυτό γιατί το ενδεχόμενο ενός παρατεταμένου πολέμου στο Ιράν έχει ήδη εκτοξεύσει τις τιμές της ενέργειας, τροφοδοτώντας φόβους για μια νέα ενεργειακή κρίση που με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του πληθωρισμού και να θολώσει τις προοπτικές για μείωση των επιτοκίων, κάτι που αποτελεί ζητούμενο για τις αγορές.

Εν μέσω αυτού του κλίματος, οι βασικοί δείκτες της Wall Street συνεχίζουν και τη Δευτέρα να κινούνται σε πτωτική τροχιά,. Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones χάνει σχεδόν 780 μονάδες ή 1,64% και κινείται στις 46.722 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος S&P 500 σημειώνει απώλειες 1,14% στις 6.663 μονάδες. Ελαφρώς καλύτερη εικόνα παρουσιάζει ο τεχνοβαρής Nasdaq, που χάνει 0,82% στις 22.204 μονάδες.

