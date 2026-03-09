Με βαριές απώλειες ξεκίνησαν τη νέα εβδομάδα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με φόντο το ζοφερό σκηνικό που συνθέτουν η κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και η εκτίναξη των τιμών του αργού.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κατρακυλά 2,15% χαμηλότερα, στις 585,80 μονάδες, με όλους τους επιμέρους κλάδους, πλην του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, να κινούνται πτωτικά, ενώ ο Euro Stoxx 50, με τα βαριά «χαρτιά» της Ευρωζώνης χάνει 2,75% στις 5.562,75 μονάδες.

Στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX καταγράφει πτώση 2,39% στις 22.984 μονάδες, στο Παρίσι ο CAC 40 πέφτει 2,67% στις 7.779 μονάδες, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 χάνει 1,91% στις 10.088 μονάδες.

Ανάλογες απώλειες καταγράφουν και οι δείκτες της ευρωπεριφέρειας. O ιταλικός δείκτης FTSE MIB υποχωρεί κατά 2,69%, στις 42.964 μονάδες, ενώ στη Μαδρίτη ο IBEX 35 κατρακυλά 2,77% στις 16.581 μονάδες.

Οι επενδυτές στην Ευρώπη παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις στην κλιμακούμενη σύγκρουση των ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, που έχουν εκτινάξει τις τιμές του πετρελαίου πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, για πρώτη φορά από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, πυροδοτώντας φόβους για μια νέα πληθωριστική κρίση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έγραψε την Κυριακή στο Truth Social ότι η άνοδος των «βραχυπρόθεσμων τιμών του πετρελαίου» συνιστούν «πολύ μικρό τίμημα» μπροστά στην εξάλειψη της πυρηνικής απειλής του Ιράν. «Μόνο ανόητοι θα πίστευαν το αντίθετο!», πρόσθεσε ο Τραμπ, σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει τις αγορές, χωρίς ωστόσο να πιάνουν τόπο τα λόγια του.

Βαριές απώλειες για τα χρηματιστήρια της Ασίας

Με βαριές απώλειες ολοκλήρωσαν την πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας οι αγορές της Ασίας-Ειρηνικού, αν και οι πληροφορίες ότι η Ομάδα των Επτά (G7) εξετάζει την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου και η Σαουδική Αραβία θα προσφέρει αρκετά εκατομμύρια βαρέλια μέσω αγωγού προς το Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, φρενάρισαν την κατρακύλα.

Στο χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας ανεστάλη για δεύτερη φορά κατά τις τελευταίες τέσσερις συνεδριάσεις η διαπραγμάτευση των μετοχών στον δείκτη Kospi, μετά τη βουτιά άνω του 8% που σημείωσε ενδοσυνεδριακά, με τον δείκτη να τερματίζει τελικά την ημέρα 5,96% χαμηλότερα.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 βυθίστηκε 5,24% χαμηλότερα και έκλεισε στις 52.707 μονάδες, υποχωρώντας κάτω από το όριο των 53.000 μονάδων για πρώτη φορά από τις 6 Φεβρουαρίου, ενώ ο Topix έχασε 3,8% και έκλεισε στις 3.575,84 μονάδες.

Μικρότερες απώλειες κατέγραψαν οι κινεζικές αγορές, με τον δείκτη Hang Seng του Χονγκ Κονγκ να υποχωρεί κατά 1,35% στις 25.408 μονάδες και τον CSI 300 στην ηπειρωτική Κίνα να χάνει 0,97%, κλείνοντας στις 4.615 μονάδες.

Ο S&P/ASX 200 στην Αυστραλία περιόρισε τις αρχικά υψηλότερες απώλειές του και έκλεισε με πτώση 2,85% στις 8.599 μονάδες.



