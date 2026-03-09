Νέα «βουτιά» για το Χρηματιστήριο Αθηνών εν μέσω του διεθνούς sell-off

Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων κινείται το Χρηματιστήριο Αθηνών, ευθυγραμμιζόμενο με το γενικότερο αρνητικό κλίμα που επικρατεί στις ευρωπαϊκές αγορές και το διενθές sell-off που έχει πυροδοτήσει η εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου, που έχουν σκαρφαλώσει στο υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2022.

O Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώνεται στις 2.071,91 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 2,39%, με την αξία των συναλλαγών να κινείται στα 53 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει απώλειες 2,52%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί κατά 3,04%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο καταγράφουν μόνο οι μετοχές της Motor Oil (1,04%) και της HelleniQ Energy (0,67%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (-6,43%), της ΕΚΤΕΡ (-5,81%), της Viohalco (-5,80%), της ΙΛΥΔΑ (-5,08%) και της Aegean (-5,01%).

Ανοδικά κινούνται 10 μετοχές, 87 πτωτικά και 6 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Logismos (+3,77%) και Mevaco (+3,47%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Αφοί Κορδέλλου (-18,49%) και Προοδευτική (-9,09%).

Πηγή: skai.gr

