Νέα «βουτιά» για το Χρηματιστήριο Αθηνών εν μέσω του διεθνούς sell-off

Ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά από τις 2.100 μονάδες, ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης χάνει 2,5% - Κόντρα στο ρεύμα Motor Oil και HelleniQ Energy

Χρηματιστήριο Αθηνών

Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων κινείται το Χρηματιστήριο Αθηνών, ευθυγραμμιζόμενο με το γενικότερο αρνητικό κλίμα που επικρατεί στις ευρωπαϊκές αγορές και το διενθές sell-off που έχει πυροδοτήσει η εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου, που έχουν σκαρφαλώσει στο υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2022.

O Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώνεται στις 2.071,91 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 2,39%, με την αξία των συναλλαγών να κινείται στα 53 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει απώλειες 2,52%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί κατά 3,04%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο καταγράφουν μόνο οι μετοχές της Motor Oil (1,04%) και της HelleniQ Energy (0,67%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (-6,43%), της ΕΚΤΕΡ (-5,81%), της Viohalco (-5,80%), της ΙΛΥΔΑ (-5,08%) και της Aegean (-5,01%).

Ανοδικά κινούνται 10 μετοχές, 87 πτωτικά και 6 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Logismos (+3,77%) και Mevaco (+3,47%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Αφοί Κορδέλλου (-18,49%) και Προοδευτική (-9,09%).

