Με φόντο το εμβληματικό περιβάλλον του Μουσείου της Ακρόπολης και παρουσία της πολιτικής και επιχειρηματικής ηγεσίας, η Ελλάδα έκανε ένα ακόμη βήμα προς την ενεργειακή της αυτονόμηση, υπογράφοντας τέσσερις νέες συμβάσεις έρευνας υδρογονανθράκων που φιλοδοξούν να αναδιαμορφώσουν τον ενεργειακό χάρτη της χώρας και της ευρύτερης περιοχής.

Νέα εποχή για τις έρευνες υδρογονανθράκων

Στις 11 το πρωί, στο Μέγαρο Μαξίμου και παρουσία του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη, υπεγράφησαν οι συμβάσεις για τα θαλάσσια οικόπεδα «Νότια της Πελοποννήσου», «Α2», «Νότια Κρήτη I» και «Νότια Κρήτη II», με τη συμμετοχή της Chevron και της HELLENiQ ENERGY.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Στ. Παπασταύρου χαρακτήρισε τη στιγμή «ιστορικό ορόσημο» για την ενεργειακή πολιτική της χώρας, τονίζοντας ότι η άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και η αξιοποίηση των εγχώριων πόρων συνιστούν εθνική υπόθεση που υπερβαίνει κομματικές γραμμές.

«Στην εποχή μας, η εθνική ασφάλεια ταυτίζεται με την ενεργειακή ασφάλεια», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε δυνητικό παραγωγό φυσικού αερίου, αξιοποιώντας τη στρατηγική γεωγραφική της θέση και τις υφιστάμενες υποδομές.

Τα τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα

Με τις τέσσερις νέες παραχωρήσεις, το πρόγραμμα ερευνών υδρογονανθράκων διπλασιάζει τη γεωγραφική του έκταση. Ειδικότερα, με την προσθήκη των νέων περιοχών, η έκταση της ελληνικής επικράτειας όπου έχουν πραγματοποιηθεί ήδη ή θα διεξαχθούν έρευνες για υδρογονάνθρακες αυξάνεται από 47.905 τ.χλμ. σε συνολικά σε 94.094 τετραγωνικά χιλιόμετρα, γεγονός που μεγεθύνει κατ’ αντιστοιχία σημαντικά και τις πιθανότητες εντοπισμού εμπορικά εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η διάρκεια διεξαγωγής ερευνών στις νέες παραχωρήσεις έχει μειωθεί από οκτώ και πλέον χρόνια σε μόνο επτά. Η εξέλιξη αυτή όχι μόνο επισπεύδει την υλοποίηση του εθνικού προγράμματος υδρογονανθράκων, αλλά ταυτόχρονα περιορίζει και το κόστος.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στο οικόπεδο «Α2», όπου οι έρευνες ξεκινούν άμεσα και αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη ερευνητική γεώτρηση.

Η παρουσία της αμερικανικής Chevron σε συνεργασία με τη HELLENiQ ENERGY αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία που αποδίδεται στο ελληνικό δυναμικό, σε μια περίοδο που η Ευρώπη επιταχύνει την πλήρη απεξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, χαρακτήρισε τις συμφωνίες «ορόσημο» για τη σταθερή εταιρική σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι η χώρα αναδεικνύεται σε βασικό παίκτη του ευρωπαϊκού ενεργειακού μετασχηματισμού.

Επενδύσεις έως 1 δισ. ευρώ και τρεις φάσεις έρευνας

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΔΕΥΕΠ, Άρη Στεφάτο, οι δυνητικές επενδύσεις στις τέσσερις περιοχές έως το 2032 μπορούν να φτάσουν το 1 δισ. ευρώ.

Η ερευνητική διαδικασία αναπτύσσεται σε τρεις διακριτές φάσεις:

Πρώτη φάση (3 έτη): Διεξαγωγή 2D σεισμικών ερευνών, με έναρξη έως το τέλος του έτους.

Δεύτερη φάση (2 έτη): 3D σεισμικές έρευνες για ακριβέστερη αποτύπωση πιθανών στόχων.

Τρίτη φάση (2 έτη): Ερευνητικές γεωτρήσεις, εφόσον τα δεδομένα καταδείξουν ενδείξεις κοιτασμάτων.

Εφόσον οι έρευνες αποδώσουν, η περίοδος 2032–2035 θεωρείται κρίσιμη για την έναρξη παραγωγικής δραστηριότητας.

Ήδη, από το 2014 μέχρι σήμερα έχουν επενδυθεί 176 εκατ. ευρώ στον τομέα των ερευνών, ενώ τουλάχιστον 41,5 εκατ. ευρώ αφορούν τις τέσσερις νέες περιοχές. Παράλληλα, με το «μπλοκ 2» στο Ιόνιο, όπου ερευνητική γεώτρηση αναμένεται στις αρχές του 2027, οι συνολικές δαπάνες προσεγγίζουν το 1 δισ. ευρώ.

Το σχήμα Chevron – HELLENiQ ENERGY έχει δεσμευτεί για επένδυση 80 εκατ. ευρώ μόνο στο σκέλος των σεισμικών ερευνών, ενώ οι δυνητικές μελλοντικές επενδύσεις εκτιμώνται στα 790 εκατ. ευρώ.

Τα οφέλη

Οι νέες παραχωρήσεις εντάσσονται στην ενεργειακή στρατηγική της χώρας και την αποφασιστικότητα του επιτελείου του υπουργείου Ενέργειας για την ανάπτυξη του εθνικού προγράμματος υδρογονανθράκων, με στόχο η Ελλάδα να αποκτήσει ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία, να αναβαθμιστεί γεωπολιτικά, και να αποκομίσει τα πολλαπλά οφέλη ανακάλυψης πιθανών αποθεμάτων.

Σε επίπεδο άμεσου οικονομικού οφέλους, ο εντοπισμός ικανού κοιτάσματος θα σημάνει εκτιμώμενο ποσοστό υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου της τάξης του 40%, κατά μέσο όρο, το οποίο προκύπτει από το άθροισμα των μισθωμάτων (royalties) σε περίπτωση παραγωγής υδρογονανθράκων, φόρο εισοδήματος 20%, περιφερειακό φόρο 5%, καθώς και τα μπόνους υπογραφής των Συμβάσεων Μίσθωσης και παραγωγής, τις ετήσιες στρεμματικές αποζημιώσεις, και τα έξοδα εκπαίδευσης.

Οι ελάχιστες εγγυημένες δαπάνες της Κοινοπραξίας ξεπερνούν τα 20 εκατ. ευρώ στην πρώτη φάση ερευνών (συλλογή δισδιάστατων δεδομένων), τα 24 εκατ. ευρώ στη δεύτερη (τρισδιάστατα δεδομένα), και τα 100 εκατ. ευρώ στην τρίτη φάση (ερευνητική γεώτρηση).

Σε βάθος χρόνου, τα δυνητικά έσοδα εκτιμώνται περί τα 35 εκατ. ευρώ, με περίπου το 40% των συνολικών πιθανών εσόδων να επιστρέφει στο ελληνικό Δημόσιο.

Γεωπολιτική διάσταση και ενεργειακός ρόλος

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον Κάθετο Διάδρομο μεταφοράς φυσικού αερίου, ο οποίος ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως διαμετακομιστικού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σε συνδυασμό με τις έρευνες υδρογονανθράκων, η χώρα φιλοδοξεί να μετατραπεί σε σταθεροποιητικό παράγοντα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Από την πλευρά της Chevron, ο κ. Lewis έκανε λόγο για μια «στρατηγική προσθήκη» στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, τόνισε ότι κλείνει ένας πρώτος κύκλος, με την ουσία της προσπάθειας να βρίσκεται μπροστά.

Μέσα σε αυτό το πλέγμα των εξελίξεων, η Ελλάδα επιχειρεί να τοποθετηθεί δυναμικά στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη, συνδυάζοντας γεωπολιτική στρατηγική, επενδύσεις μεγάλης κλίμακας και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

