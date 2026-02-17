Εναρκτήριο λάκτισμα για τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ - Πότε αναρτώνται - Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι

Του Χρυσόστομου Τσούφη

«Η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) έτους 2026 δεν θα είναι διαθέσιμη από την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου και μέχρι την ολοκλήρωση της έκδοσης-ανάρτησης των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ 2026 και το άνοιγμα των τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝΦΙΑ 2026».



Με αυτήν την λιτή ανακοίνωση, η ΑΑΔΕ έδωσε το ….εναρκτήριο λάκτισμα στη διαδικασία εκκαθάρισης του ΕΝΦΙΑ.



Μέχρι την Τετάρτη τα μεσάνυχτα λοιπόν όσοι προλάβουν να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις σχετικά με την περιουσιακή τους κατάσταση και να αποφύγουν έτσι τον «φουσκωμένο» ΕΝΦΙΑ.

Από την Πέμπτη και …μετά την απομάκρυνση από το ταμείο ουδέν λάθος αναγνωρίζεται.



Με το κλείσιμο της πλατφόρμας, ξεκινά αυτόματα η διαδικασία εκκαθάρισης του φετινού ΕΝΦΙΑ και τα ραβασάκια για περίπου 7,3 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων αναμένονται την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου.

Όπως και πέρυσι η εξόφληση του ΕΝΦΙΑ θα γίνει σε 12 μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από τον Μάρτιο (έως 31 του μήνα) έως και τον Φεβρουάριο του 2027.



Ο φόρος θα είναι ίδιος με πέρυσι εκτός αν έχουν επέλθει αλλαγές στην περιουσιακή κατάσταση κάποιου, το εισόδημά του, αν έχει ασφαλίσει το ακίνητο του ή αν έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές. Χοντρικά 2 στους 7 ιδιοκτήτες ακινήτων απολαμβάνει κάποιας από τις παρακάτω εκπτώσεις:

Ασφαλισμένα ακίνητα

20%, για κατοικίες με φορολογητέα αξία έως 500.000 ευρώ

10% για κατοικίες με φορολογητέα αξία >500.000 ευρώ



Προϋπόθεση να είναι σωρευτικά ασφαλισμένες για σεισμούς, πυρκαγιές και πλημμύρες με ελάχιστη διάρκεια τους 3 μήνες. Οι ιδιοκτήτες αυτής της κατηγορίες υπολογίζονται σε περίπου 500.000.



Η έκπτωση μειώνεται αναλογικά για κάποιον που έχει ασφαλίσει την περιουσία του από 3 έως 11 μήνες. Κατοικίες με χρόνο ασφάλισης έως 3 μήνες δεν έχουν καμιά έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ.

Έκπτωση με βάση το εισόδημα

Ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 50% για όσους πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

Το φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 9.000 ευρώ με προσαύξηση 1.000 ευρώ για τον/την σύζυγο και κάθε προστατευόμενο μέλος

Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων λαμβανομένων υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος δεν ξεπερνά τα 150 τ.μ.

Η συνολική αξία της περιουσίας δεν υπερβαίνει

τις 85.000 ευρώ για τον άγαμο

τις 150.000 ευρώ για το ζευγάρι ή την μονογονεϊκή οικογένεια

τις 200.000 ευρώ για τα ζευγάρια ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα

Από τον ΕΝΦΙΑ απαλλάσσονται πλήρως τα νοικοκυριά με τρία ή περισσότερα τέκνα και όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% εφόσον πληρούν σωρευτικά τα εξής:

Το φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ με προσαύξηση 1.000€ για τον/την σύζυγο και κάθε προστατευόμενο μέλος

Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων λαμβανομένων υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος δεν ξεπερνά τα 150 τ.μ.



Οι ιδιοκτήτες των 2 κατηγοριών αθροίζουν κοντά στο 1 εκατομμύριο.

Μικροί οικισμοί

Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 1 εκατ. νοικοκυριά που έχουν κύρια κατοικία σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους σε όλη την επικράτεια πλην της περιφέρειας Αττικής (έως 1.700 σε Έβρο, Δυτική Μακεδονία και παραμεθόριες περιοχές) θα δουν μειωμένο στο μισό τον ΕΝΦΙΑ φέτος ενώ θα απαλλαχθούν πλήρως το 2027.



Η μείωση – και στη συνέχεια απαλλαγή – ισχύει για κατοικίες με αξία έως 400.000 ευρώ.

Φυσικές καταστροφές

Πλήρη απαλλαγή θα έχουν και όσοι διαθέτουν ακίνητα σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα, περιοχές υπό αναγκαστική απαλλοτρίωση, περιοχές πολεοδομικά ανενεργές, μεταφερόμενους οικισμούς και κοινότητες καθώς και δικαιώματα επί ιστορικών διατηρητέων μνημείων ή έργων τέχνης



Επιπλέον μικρότερο φόρο θα πληρώσουν όσοι εντός του 2024 πούλησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα με γονική παροχή, δωρεά και κληρονομιά.

Αντίθετα μεγαλύτερο φόρο θα πληρώσουν όσοι:

Απέκτησαν ακίνητα με αγορά, γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά.

Απέκτησαν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα (πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία)

Τακτοποίησαν αυθαίρετα

Δήλωσαν στους δήμους μεγαλύτερη επιφάνεια στην περιουσία σε σχέση με ό,τι είχαν δηλώσει στο Ε9

