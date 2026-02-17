Βρυξέλλες: Τα ηλεκτρικά οχήματα πρέπει να κατασκευάζονται κατά 70% στην ΕΕ για να λάβουν κρατική υποστήριξη

Οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναγκάσουν τους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων που επωφελούνται από κρατική στήριξη να διασφαλίσουν ότι τουλάχιστον το 70% των εξαρτημάτων των αυτοκινήτων τους κατασκευάζονται στην ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία επιδιώκει να προστατεύσει τις βιομηχανίες της ένωσης από τον έντονο κινεζικό ανταγωνισμό, θα ορίσει επίσης ότι τουλάχιστον το 25% των προϊόντων που κατασκευάζονται από αλουμίνιο και το 30% των πλαστικών που χρησιμοποιούνται για παράθυρα και πόρτες στον κατασκευαστικό τομέα πρέπει να κατασκευάζονται στην ΕΕ, προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις για κρατικές επιδοτήσεις ή να επωφελούνται από δημόσιες συμβάσεις, αναφέρουν οι Financial Times.

Οι στόχοι για τον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων και τις βαριές βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών, αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας της ΕΕ να διασώσει τη βιομηχανική της βάση, αξίας 2,6 τρισεκατομμυρίων ευρώ.

Οι βιομηχανίες μεταποίησης στην ΕΕ κλείνουν εργοστάσια και απολύουν χιλιάδες εργαζόμενους ως αποτέλεσμα του χαμηλού κόστους της Κίνας, των υψηλών τιμών ενέργειας και του κόστους συμμόρφωσης με τις αυστηρές πρωτοβουλίες της ένωσης για το κλίμα.

Ο νόμος για τον βιομηχανικό επιταχυντή, ο οποίος θα δημοσιευτεί από την Επιτροπή στις 25 Φεβρουαρίου, αποσκοπεί στην προστασία των βιομηχανιών της ΕΕ, εν μέρει απαιτώντας στους διαγωνισμούς δημόσιων συμβάσεων να λαμβάνουν υπόψη τις εκπομπές άνθρακα.

Το σχέδιο νόμου ορίζει ότι τα νέα ηλεκτρικά οχήματα, τα υβριδικά οχήματα και τα αυτοκίνητα κυψελών καυσίμου που επωφελούνται από κρατικά προγράμματα για την υποστήριξη των οδηγών στην αγορά οχημάτων ή αγοράζονται ή μισθώνονται για δημόσιους φορείς, πρέπει να συναρμολογούνται εντός της ΕΕ και τουλάχιστον το 70% των εξαρτημάτων τους, εξαιρουμένης της μπαταρίας, να κατασκευάζονται εντός της ΕΕ.

Η νομοθεσία ορίζει επίσης ότι πολλά από τα κύρια εξαρτήματα της μπαταρίας ενός οχήματος πρέπει να προέρχονται από την ΕΕ. Ορισμένοι αξιωματούχοι της αυτοκινητοβιομηχανίας έχουν δηλώσει ότι αυτό θα είναι δύσκολο να τηρηθεί, δεδομένης της μεγάλης εξάρτησης της βιομηχανίας ηλεκτρικών οχημάτων από την Κίνα για την τεχνολογία μπαταριών, καθώς και για τα υλικά.

Το όριο του 70% των συνιστωσών σημειώνεται σε αγκύλες στο σχέδιο νόμου, σύμφωνα με τους Financial Times, πράγμα που σημαίνει ότι εξακολουθεί να είναι προς συζήτηση και ενδέχεται να αλλάξει.

Η νομοθεσία έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονων πιέσεων από βιομηχανίες. Όσοι δραστηριοποιούνται στους τομείς των καθαρών τεχνολογιών, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή οι μπαταρίες, και οι προμηθευτές ανταλλακτικών αυτοκινήτων, έχουν υποστηρίξει τη νομοθεσία.

Ωστόσο, οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν διχαστεί, με την BMW να προειδοποιεί ότι οι κανόνες θα προσθέσουν περιττά έξοδα και γραφειοκρατία, ενώ η VW και η Stellantis ζήτησαν τον περασμένο μήνα ένα δημόσιο πρόγραμμα «made in Europe» («κατασκευασμένο στην Ευρώπη») που θα παρείχε κίνητρα στους κατασκευαστές να χρησιμοποιούν «τοπικό περιεχόμενο» στα οχήματά τους.

Άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν ζητήσει έναν κανονισμό «κατασκευασμένο στην Ευρώπη», ο οποίος θα διευρυνθεί πέρα ​​από την ΕΕ ώστε να συμπεριλάβει κόμβους παραγωγής όπως η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και μεγάλους εμπορικούς εταίρους όπως η Ιαπωνία.



