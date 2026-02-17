Ξεκινούν οι πληρωμές συντάξεων και επιδομάτων

Του Βαγγέλη Δουράκη

Εβδομάδα πληρωμών αυτή που διανύουμε, καθώς την Παρασκευή η πρώτη «φουρνιά» συνταξιούχων θα δει χρήματα στους τραπεζικούς της λογαριασμούς: Οι συντάξεις μηνός Μαρτίου θα ξεκινήσουν να μπαίνουν στους λογαριασμούς των δικαιούχων πριν από την Καθαρά Δευτέρα και όσοι διαθέτουν χρεωστική κάρτα θα μπορούν να κάνουν ανάληψη από τα ΑΤΜ στο τέλος της εβδομάδας. Δεν θα είναι όμως όλοι το ίδιο «τυχεροί», αφού η δεύτερη «φουρνιά» δικαιούχων θα πληρωθεί την ερχόμενη Τετάρτη μέσω των μηχανημάτων των Τραπεζών.



Κατόπιν ακολουθούν οι πληρωμές για εκείνους που παίρνουν επιδόματα του ΟΠΕΚΑ. Ξεκινώντας, λοιπόν, από τις πληρωμές των συντάξεων και δη εκείνες μηνός Μαρτίου, θα ξεκινήσουν να καταβάλλονται -όπως προαναφέρθηκε- πριν … από την Καθαρά Δευτέρα.

Ημερομηνίες για τις πληρωμές συντάξεων

Συγκεκριμένα:

Την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν -με … ημερομηνία «γκισέ»- οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών). Αυτό πρακτικά σημαίνει πως τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα -με ανάληψη μέσω ΑΤΜ με χρεωστική κάρτα- μία εργάσιμη ημέρα πριν την προαναφερόμενη ημερομηνία στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Και δεδομένου ότι η Καθαρά Δευτέρα είναι αργία, οι συντάξεις θα «φανούν» στους λογαριασμούς την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, με άλλα λόγια πριν την Καθαρά Δευτέρα.

Τη Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Και σε αυτή την περίπτωση φυσικά, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα μία εργάσιμη ημέρα πριν στους τραπεζικούς λογαριασμούς και συγκεκριμένα την Τετάρτη 25 του μήνα.

Πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου. Η πίστωση των ποσών αυτών θα γίνει το απόγευμα της Πέμπτης 26 του μήνα.

Την ίδια ημερομηνία θα καταβληθούν και όλα τα υπόλοιπα επιδόματα του Οργανισμού, δηλαδή τα προνοιακά- αναπηρικά επιδόματα, το επίδομα γέννας, το επίδομα ενοικίου, αλλά και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και άλλα.

Και σε αυτή την περίπτωση φυσικά, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα -με ανάληψη μέσω ΑΤΜ με χρεωστική κάρτα- μία εργάσιμη ημέρα πριν την προαναφερόμενη ημερομηνία στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Δηλαδή οι δικαιούχοι θα μπορούν να κάνουν ανάληψη των χρημάτων το απόγευμα της Πέμπτης 26 του μήνα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.