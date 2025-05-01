Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: 16 κράτη μέλη έχουν ζητήσει την ενεργοποίηση της εθνικής ρήτρας διαφυγής, ανάμεσά τους η Ελλάδα

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έκανε γνωστό πριν από λίγο ότι 16 κράτη μέλη έχουν υποβάλει γραπτό αίτημα για την ενεργοποίηση της εθνικής ρήτρας διαφυγής στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και του σχεδίου ReArm Europe.

Τα κράτη μέλη που υπέβαλαν αίτημα μέχρι σήμερα το πρωί ανέρχονταν σε πέντε, με τον αριθμό να πολλαπλασιάζεται μέσα σε λίγες ώρες, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή του το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ανέρχεται επίσημα σε δεκαέξι.

Ανάμεσά τους και η Ελλάδα, μετά από αίτημα που υπέβαλε χθες ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Πρόκειται για:

το Βέλγιο,

τη Βουλγαρία,

την Τσεχία,

τη Δανία,

τη Γερμανία,

την Εσθονία,

την Ελλάδα,

την Κροατία,

τη Λετονία,

τη Λιθουανία,

την Ουγγαρία,

την Πολωνία,

την Πορτογαλία,

τη Σλοβενία,

τη Σλοβακία και

τη Φινλανδία.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένονται αιτήματα και από άλλα κράτη μέλη, τα οποία αν και εκτός χρονοδιαγράμματος, που ήταν η τελευταία ημέρα Απριλίου, αναμένεται να γίνουν αποδεκτά. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «πρόσθετα αιτήματα αναμένεται να υποβληθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, καθώς αρκετά κράτη μέλη έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους να επωφεληθούν από τη ρήτρα αυτή».

Σύμφωνα με το σχέδιο ReARM η ενεργοποίηση της ρήτρας εθνικής διαφυγής παρέχει στα κράτη μέλη πρόσθετο δημοσιονομικό περιθώριο για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, παραμένοντας εντός των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.