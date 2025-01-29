Οι παγκόσμιες τιμές του καφέ arabica έφθασαν σε υψηλά ρεκόρ πάνω από τα 3,60 δολάρια ανά λίβρα την Τετάρτη, καθώς η Βραζιλία, μακράν ο μεγαλύτερος παραγωγός στον κόσμο, έχει πλέον ελάχιστους κόκκους καφέ να πουλήσει και οι ανησυχίες για την επερχόμενη συγκομιδή της συνεχίζεται.

Οι έμποροι ανέφεραν ότι το 70%-80% της τρέχουσας συγκομιδής arabica στη Βραζιλία έχει πουληθεί και οι νέες συναλλαγές γίνονται με αργό ρυθμό. Η Βραζιλία παράγει σχεδόν τους μισούς κόκκους arabica στον κόσμο, μια ποικιλία υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται συνήθως σε ψητά και αλεσμένα μείγματα.

Η χώρα γνώρισε έντονη ξηρασία πέρυσι, αν και οι καιρικές συνθήκες ήταν πιο ευνοϊκές. Ωστόσο, σύμφωνα με το πρακτορείο εφοδιασμού τροφίμων της Βραζιλίας Conab, η επερχόμενη καλλιέργεια θα είναι 4,4% της τρέχουσας.

Οι εξαγωγές καφέ από την Ινδία, τον πέμπτο μεγαλύτερο παραγωγό robusta στον κόσμο, αναμένεται να μειωθούν περισσότερο από 10% το 2025 λόγω της χαμηλότερης παραγωγής και των μειωμένων αποθεμάτων μεταφοράς από την καλλιέργεια της περασμένης σεζόν.

Οι έμποροι είπαν ότι οι αγρότες τόσο στην Ινδία όσο και στο Βιετνάμ, τον κορυφαίο παραγωγό robusta στον κόσμο, συγκρατούν τις πωλήσεις εν αναμονή περαιτέρω κερδών στις τιμές και ότι στη Βραζιλία έχει πουληθεί περίπου το 80-90% της τρέχουσας σοδειάς.

Ο Broker Sucden ανέφερε σε έκθεσή του ότι οι Βραζιλιάνοι αγρότες δίνουν επίσης προτεραιότητα στις τοπικές πωλήσεις έναντι των εξαγωγών σε τιμή δολαρίου, παρόλο που οι τελευταίες κερδίζουν περισσότερα χρήματα καθώς η οικονομική τους θέση έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία δύο χρόνια.

Το Sucden βλέπει την παγκόσμια αγορά καφέ να καταγράφει τέταρτο διαδοχικό έλλειμμα αυτή τη σεζόν.

Πηγή: skai.gr

