ΤτΕ: Ξεπέρασαν τα €150 δισ. οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων το 2024

Σημαντική αύξηση κατά περίπου 2,5 δισ. ευρώ εμφάνισαν οι καταθέσεις από νοικοκυριά και επιχειρήσεις τον Δεκέμβριο του 2024. Με αποτέλεσμα στο τέλος της χρονιάς να φθάσουν τα 150,3 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής τους μειώθηκε ωστόσο στο 2,4% από 2,8% τον προηγούμενο μήνα.

Όσον αφορά στις επιχειρήσεις, οι καταθέσεις τους παρουσίασαν αύξηση κατά 3,161 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2024, έναντι αύξησης κατά 1,718 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 10,8% από 11,9% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, οι καταθέσεις των Μη Χρηματοπιστωτικών Επιχειρήσεων (MXE) αυξήθηκαν κατά 2,919 δισ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 1,368 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 242 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 350 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Συνολικά οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 5,654 δισ. ευρώ, τον Δεκέμβριο του 2024, έναντι αύξησης κατά 2,269 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 4,5% από 5,0% τον προηγούμενο μήνα.

Αντιθέτως, μείωση κατά 411 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Δεκέμβριο του 2024, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι αύξησης κατά 799 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 7,5% από -1,7% τον προηγούμενο μήνα.

Στο σκέλος των δανείων, το συνολικό χρέος του ιδιωτικού τομέα προς τις τράπεζες διαμορφώθηκε στα 123 δισ. ευρώ.

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Δεκέμβριο του 2024, ήταν θετική κατά 2,891 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1, 898 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 14,0% από 16,2% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) μειώθηκε στο 13,8% από 16,0% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 2,00 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1,706 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε στο 15,8% από 18,2% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 891 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 192 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Όσον αφορά στους ιδιώτες (στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια) θετική κατά μόλις 55 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τον Δεκέμβριο του 2024, έναντι θετικής καθαρής ροής 21 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Συγκεκριμένα η καθαρή ροή χρηματοδότησης σε στεγαστικά δάνεια ήταν μόλις 8 εκατ. ευρώ ενώ η καθαρή ροή καταναλωτικών δανείων ανήλθε σε 48 εκατ. ευρώ. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο -0,5% από -0,7% τον προηγούμενο μήνα.

Συνολικά o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα μειώθηκε στο 8,9% από 10,0% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 3,048 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1,931 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Τέλος, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, τον Δεκέμβριο του 2024, ήταν θετική κατά 588 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 558 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στο -0,2% από -2,4% τον προηγούμενο μήνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.