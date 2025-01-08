Καφές: Νέες ανατιμήσεις στα ράφια των super market

Του Βαγγέλη Δουράκη

Κάθε ρεκόρ σπάει η τιμή του καφέ στις διεθνείς αγορές και πολύ σύντομα θα περάσουν και αυτές οι νέες αυξήσεις στα ράφια των super market, όπως εκτιμούν γνώστες της αγοράς. Ήδη αρκετές εταιρείες εμπορίας και επεξεργασίας καφέ έχουν ανακοινώσει νέους τιμοκαταλόγους με εφαρμογή εντός του τρέχοντος μήνα - αρχές του επόμενου, με τα ποσοστά των σχετικών ανατιμήσεων να διαμορφώνονται στα επίπεδα του 10% και άνω.



Στην οργανωμένη λιανική οι τελευταίες αυξήσεις είχαν γίνει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2022, όπως ισχυρίζονται οι ίδιοι παράγοντες και επισημαίνουν πως σε ελάχιστες περιπτώσεις έγιναν ανατιμήσεις από 1% έως και 2% με βάση στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Πλέον όμως οι διεθνείς τιμές «τρέχουν» με «σπασμένα φρένα».

Γιατί έρχονται και νέες ανατιμήσεις στον καφέ

Μέχρι τώρα, οι εταιρείες εμπορίας και επεξεργασίας καφέ διατηρούσαν αποθέματα και απορροφούσαν τις αυξήσεις, έχοντας αγοράσει παλαιότερα ποσότητες σε χαμηλότερη τιμή. Ωστόσο, καθώς τα αποθέματα εξαντλούνται, δεν είναι εφικτό πλέον να διατηρήσουν τις τιμές τους στα ίδια επίπεδα.

Στη διάρκεια της περασμένης χρονιάς ο καφές είχε φτάσει να διαπραγματεύεται στα Χρηματιστήρια του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 50 ετών, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά την αγορά.

Και επισημαίνουν πως, «εάν δεν υπήρχε ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης Καφέ η αγορά θα ήταν πιο ευέλικτη και θα είχε πιο πολλές δυνατότητες να διαχειριστεί τις αυξήσεις απορροφώντας τους όποιους κραδασμούς».

Η αλήθεια πάντως είναι πως στην πραγματικότητα ουδείς μπορεί να είναι βέβαιος πόσο «διαχείρισιμη» είναι πλέον η κατάσταση: Καθοριστικός είναι ο ρόλος που «παίζει» η συρρίκνωση της παγκόσμιας παραγωγής καφέ, καθώς παρουσιάζεται σημαντική μείωση των ποσοτήτων στις δύο μεγάλες παραγωγούς χώρες, τη Βραζιλία και το Βιετνάμ, λόγω της ξηρασίας που έχει επιφέρει η κλιματική αλλαγή με επιπτώσεις κατ’ επέκταση στην ετήσια σοδειά.

Ταυτόχρονα η αγορά έχει «ανοίξει», καθώς αυξητικές τάσεις στην κατανάλωση καφέ εμφανίζουν χώρες όπως η Κίνα, ακόμη και η Μεγάλη Βρετανία, παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν δεν διατηρούσαν κουλτούρα κατανάλωσης καφέ. Αυτό το γεγονός είναι δεδομένο πως διαμορφώνει συνθήκες επιπλέον ζήτησης για ποσότητες καφέ στην παγκόσμια αγορά, την ώρα που οι διαθέσιμες περιορίζονται.

«Κολλημένες» σε ιστορικά υψηλά οι τιμές του καφέ

Η λογική λέει λοιπόν πως το επόμενο διάστημα οι ανατιμήσεις στον καφέ στα ράφια των σούπερ-μάρκετ θα συνιστούν… καθημερινότητα, με φόντο το περιβάλλον που διαμορφώνεται στην διεθνή αγορά που οδηγεί σε ιστορικά υψηλές τιμές την πρώτη ύλη του πράσινου μη επεξεργασμένου καφέ παγκοσμίως.

Είναι χαρακτηριστικό ότι -και χωρίς να υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις έκτοτε- στις 24 Δεκεμβρίου η τιμή του καφέ Arabica στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης διαπραγματευόταν αυξημένη κατά 71,28% σε επίπεδο ετήσιας μεταβολής, ενώ το εύρος των 52 εβδομάδων διαπραγμάτευσης στη συγκεκριμένη ποικιλία ήταν από 173,1 λεπτά ανά λίβρα έως 347,35 λεπτά δολ. ανά λίβρα. O καφές arabica αποτελεί περίπου το 60% της παγκόσμιας παραγωγής.

Αντίστοιχα, στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου ο καφές robusta, ο οποίος αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη ποικιλία που καλύπτει το 40% της παγκόσμιας αγοράς, διαπραγματευόταν στις 24 Δεκεμβρίου μεταξύ 5.000 και 5.048 δολάρια ανά μετρικό τόνο, με την ετήσια μεταβολή να ανέρχεται στα επίπεδα του 62,63% και το εύρος διαπραγμάτευσης των τελευταίων 52 εβδομάδων να είναι από 2.744 έως και 5.728 δολάρια ανά μετρικό τόνο.



