Όσοι πίνουν καφέ το πρωί φαίνεται να έχουν χαμηλότερο κίνδυνο να πεθάνουν από καρδιαγγειακά νοσήματα και χαμηλότερο συνολικό κίνδυνο θνησιμότητας σε σύγκριση με όσους πίνουν καφέ όλη την ημέρα, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας «European Heart Journal».

Στην έρευνα συμμετείχαν 40.725 ενήλικες που έλαβαν μέρος στην Εθνική Έρευνα Υγείας και Διατροφής των ΗΠΑ την περίοδο 1999-2018. Στο πλαίσιο της μελέτης, οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν για όλα τα τρόφιμα και ποτά, συμπεριλαμβανομένου του καφέ, που κατανάλωναν τουλάχιστον για μία ημέρα. Σε μια υποομάδα 1.463 ατόμων ζητήθηκε να συμπληρώσουν λεπτομερές ημερολόγιο κατανάλωσης τροφίμων και ποτών για μία εβδομάδα. Στη συνέχεια οι ερευνητές συνέδεσαν αυτές τις πληροφορίες με τα αρχεία των θανάτων και την αιτία θανάτου για μια περίοδο εννιά έως δέκα ετών.

Περίπου το 36% των ατόμων που συμμετείχαν στη μελέτη έπιναν καφέ το πρωί, το 16% έπιναν καφέ καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και το 48% δεν έπιναν καφέ. Όσοι έπιναν καφέ το πρωί είχαν 16% λιγότερες πιθανότητες να πεθάνουν από οποιαδήποτε αιτία και 31% λιγότερες πιθανότητες να πεθάνουν από καρδιαγγειακά νοσήματα σε σύγκριση με όσους δεν έπιναν καφέ. Αυτό το όφελος διαπιστώθηκε τόσο σε όσους έπιναν μέτριες ποσότητες καφέ (2-3 φλυτζάνια) όσο και σε όσους έκαναν μεγαλύτερη κατανάλωση (περισσότερα από τρία φλυτζάνια). Οι συμμετέχοντες που έπιναν ένα φλυτζάνι ή λιγότερο καφέ επωφελήθηκαν από μικρότερη μείωση του κινδύνου. Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκε μείωση του κινδύνου για όσους έπιναν καφέ όλη την ημέρα.

Ο επικεφαλής της μελέτης, Λου Κι, καθηγητής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας και Τροπικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Tulane στη Νέα Ορλεάνη των ΗΠΑ, επισημαίνει ότι «αυτή η μελέτη δεν μας λέει γιατί η κατανάλωση καφέ το πρωί μειώνει τον κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά νοσήματα. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι η κατανάλωση καφέ το απόγευμα ή το βράδυ μπορεί να διαταράξει τους κιρκάδιους ρυθμούς και τα επίπεδα ορμονών, όπως η μελατονίνη. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε αλλαγές στους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, όπως η φλεγμονή και η αρτηριακή πίεση. Χρειάζονται όμως περαιτέρω μελέτες για να επικυρώσουμε τα ευρήματά μας σε άλλους πληθυσμούς, καθώς και κλινικές δοκιμές για να ελέγξουμε τις πιθανές επιπτώσεις της αλλαγής του χρονικού διαστήματος μέσα στην ημέρα κατά το οποίο οι άνθρωποι πίνουν καφέ».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

