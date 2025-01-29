Στην ΙΟΝ επιστρέφει η βουλγαρική Interion έναντι 10 εκατ. ευρώ

Στην εξαγορά της βουλγαρικής εταιρείας Interion, που παράγει και διανέμει την σοκοπάστα NuCrema, προχώρησε η ελληνική σοκολατοβιομηχανία ΙΟΝ του Σπύρου Θεοδωρόπουλου έναντι 10 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με χθεσινή (29.01.2025) ανάρτηση της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.

Συγκεκριμένα, χθες αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ η απόφαση του Δ.Σ. της ΙΟΝ για την κατάρτιση συναλλαγής που αφορά στην αγορά από την εταιρεία του συνόλου των 330.000 μετοχών τις οποίες κατέχουν οι μέτοχοι της «INTERION A.D.» με έδρα στο Kostinbrod της Βουλγαρίας, με το τίμημα να ορίζεται στα 10 εκατ. ευρώ.

Η συναλλαγή κρίνεται ότι εξυπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, ενώ το τίμημα κρίθηκε δίκαιο και εύλογο.

Η Interion ιδρύθηκε το 2001 και αποτελούσε την θυγατρική της ΙΟΝ πριν από περίπου τρία χρόνια, όταν η δεύτερη υπέγραψε συμφωνία με τη Bespoke για την πώληση της πρώτης στους μετόχους της έναντι 7 εκατ. ευρώ. Σε αυτή τη συμφωνία, η δραστηριότητα της σοκοπάστας έμεινε εκτός.

Στην ανάρτηση της ΙΟΝ στο ΓΕΜΗ σημειώνεται ότι: «την 28/01/2025 καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΟΝ, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε η παροχή ειδικής άδειας για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών που κατέχουν οι Πωλητές στην Interion και τη σύναψη από την εταιρεία της σχετικής σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης μετοχών, υπό την προϋπόθεση της τήρησης τυχόν αναγκαίας εγκριτικής διαδικασίας μέχρι τις 30-06-2025».

«Η συναλλαγή αποτελεί συναλλαγή της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη, αφού μεταξύ των μετόχων της Interion, οι κ.κ. Κωνσταντίνα Κωτσιοπούλου, Βασίλειος Βυτογιάννης και Ευστάθιος Λοΐζος είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΟΝ, κατέχοντας τις θέσεις του προέδρου και των μελών, αντίστοιχα.

Επομένως, απαιτείται να παρασχεθεί ειδική άδεια από το Δ.Σ. της εταιρείας για την κατάρτιση της συναλλαγής. Η συναλλαγή κρίνεται ότι εξυπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, ενώ το τίμημα κρίθηκε δίκαιο και εύλογο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.