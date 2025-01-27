Για τη νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό μίλησε στο Ertnews η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, η οποία τόνισε πως η αύξηση θα σημειωθεί από 1η Απριλίου, αφού στο τελευταίο υπουργικό του Μαρτίου θα είναι σε θέση να κάνει την εισήγησή της. Μεταξύ άλλων μάλιστα η αρμόδια υπουργός τόνισε πως για πρώτη φορά το δίχτυ ασφαλείας θα προστατεύει όχι μόνο τους υπαλλήλους ιδιωτικού τομέα, αλλά και του δημοσίου.

Αυξήθηκαν οι καταγεγραμμένες υπερωρίες, προτεραιότητα της κυβέρνησης να ελαφρύνουμε φορολογικά βάρη, τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές κατά 5,5%, ανέφερε

Για τα Τέμπη

Αναφορικά για τις συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες σε όλη την Ελλάδα για τα θύματα των Τεμπών ανέφερε πως «η τραγωδία των Τεμπών μας έχει συγκλονίσει όλους και στεκόμαστε με απόλυτο σεβασμό στον πόνο των ανθρώπων που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα. Το μείζων είναι πώς θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα αποδοθεί Δικαιοσύνη», ενώ μεταξύ άλλων υπογράμμισε πως προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να αποδοθεί Δικαιοσύνη.

Για την ψηφιακή κάρτα

Την ψηφιακή κάρτα ο εργαζόμενος την έχει στο κινητό του τηλέφωνο, τη σκανάρει μόλις ξεκινήσει να δουλεύει και μόλις τελειώσει την εργασία και έτσι καταγράφεται και ο πραγματικός χρόνος εργασίας και θα εξασφαλισθεί ότι θα αμειφθεί για αυτό τον χρόνο.

Ενώ σχετικά με τα μέχρι στιγμής δεδομένα στους κλάδους που ήδη εφαρμόζεται η ψηφιακή κάρτα σημείωσε πως από την εφαρμογή της έχουν καταγραφεί παραπάνω 815.000 υπερωρίες.

Επιπλέον, σημείωσε πως η κάρτα στηρίζει και την επιχείρηση, από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Βασική προτεραιότητα της κυβέρνηση είναι να ελαφρύνουν από το μη μισθολογικό κόστος τις επιχειρήσεις, ενώ υπογράμμισε πως τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη μείωση ασφαλιστικών εισφορών των τελευταίων χρόνων. Τονίζοντας πως από τη μία πρέπει να αυξάνεται ο κατώτατος μισθός όμως και να εξασφαλισθεί πως οι συνθήκες και για την επιχείρηση θα είναι βιώσιμες και το μη μισθολογικό κόστος παίζει καταλυτικό ρόλο στην εξίσωση.

Για τα προγράμματα επιχειρηματικότητας

Η κυρία Κεραμέως αναφέρθηκε λεπτομερώς στα προγράμματα επιχειρηματικότητας, τα οποία αφορούν ανέργους οι οποίοι θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα και να στήσουν τη δική τους επιχείρηση, όπου δίνεται ένα αρχικό κεφάλαιο ύψους 17.000 ευρώ, ενώ επιπλέον τόνισε πως το υπουργείο κατακλύζεται από αιτήσεις από νέους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν αυτό το βήμα, που όμως φοβούνται να το τολμήσουν χωρίς τη στήριξη του κράτους. Παράλληλα η υπουργός γνωστοποίησε πως μεθαύριο θα βρεθεί στη Θεσσαλία, όπου θα ανακοινώσει ένα άλλο τέτοιο μεγάλο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας, ειδικά για τη Θεσσαλία, ειδικά για άνεργους στη Θεσσαλία.

Για το «Rebrain Greece»

Στη συνένετυξή της στο Ertnews η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε και στο «Rebrain Greece» όπου μεταξύ άλλων τόνισε πως έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα στην αγορά εργασίας, με την ανεργία να πέφτει από το 27% στο 9%, ενώ το βασικότερο παράπονο των επιχειρήσεων είναι πως δεν βρίσκουν κόσμο, εξειδικευμένο προσωπικό. Έρχεται λοιπόν το αρμόδιο υπουργείο και προχωρά σε μια σειρά από ενέργειες. Μία από αυτές είναι «πως θα πάμε να αντλήσουμε από το πολύτιμο εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό που έχουμε» ενώ έκανε και εκτενή αναφορά στην μεγαλύτερη ημέρα Καριέρας που έχει γίνει ποτέ, όπου συμμετείχαν 240 επιχειρήσεις, ενώ σημείωσε πως συνολικά 8.500 συμπολίτες μας έχουν βρει δουλειά με αυτό τον τρόπο, δηλαδή από τις Ημέρες Καριέρας.

Ενώ μία ακόμη σημαντικότερη είναι οι γέφυρες που ρίχνει μεταξύ αυτών που έφυγαν, που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, αλλά που έχουν μία σκέψη, μήπως να γυρίσουν στη χώρα και από την άλλη επιχειρήσεις οι οποίες αναζητούν αυτό το εξειδικευμένο προσωπικό, τονίζοντας πως έγιναν ενέργειες κυρίως σε Ολλανδία, Γερμανία γιατί σε αυτές τις χώρες έχει πάει πολλοί Έλληνες και προσθέτοντας πως παλιότερα κανείς γυρνούσε κυρίως για οικονομικούς, συναισθηματικούς ή οικογενειακούς λόγους. Τώρα υπάρχουν λαμπρές επαγγελματικές ευκαιρίες σε μια χώρα που αναπτύσσεται με τόσο γρήγορο ρυθμό ανάπτυξης, οι επαγγελματικές ευκαιρίες είναι πάρα πολλές και αυτό συνδυαζόμενο και με το εξής ότι έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό φορολογικό κίνητρο π.χ. εάν επιστρέψει στη χώρα μετά από 5 χρόνια δραστηριοποίησης στο εξωτερικό, έχεις μείωση στο φόρο εισοδήματος κατά 50%, μισό φόρο εισοδήματος για 7 χρόνια.

Κλείνοντας η κ. Κεραμέως τόνισε πως με βάση τα στοιχεία της Eurostat έχουν ήδη επιστρέψει 350.000 Έλληνες από τις 680.000 που έφυγαν τα χρόνια της κρίσης.

Για πιθανές αλλαγές στα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης

Η υπουργός Εργασίας απαντώντας στα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης ξεκαθάρισε πως «δεν υπάρχει καμία συζήτηση για αλλαγή στα όρια ηλικίας. Το σχέδιο όπως είναι είναι βιώσιμο σύμφωνα και με τις τελευταίες εκθέσεις», ενώ πρόσθεσε πως «η ελληνική πολιτεία είχε λάβει πρόνοια πριν από αρκετά χρόνια και είχε διαμορφώσει το Ταμείο Αλληλεγγύης Γενεών.

Είναι η λεγόμενη εισφορά αλληλεγγύης, η οποία φροντίζει ούτως ώστε οι τωρινές γενιές να αποταμιεύουν και για τις επόμενες γενεές, δεδομένης της δημογραφικής πρόκλησης».

Μιλώντας με αριθμούς τόνισε πως ο αριθμός των ατόμων που συνταξιοδοτήθηκαν ήταν λίγο πολύ αντίστοιχα γύρω στα 200.000 δεν είχαμε κάποια μεγάλη διακύμανση, ενώ έκανε ειδική αναφορά στη ρύθμιση, η οποία είναι σε πλήρη εφαρμογή για τους εργαζόμενους – συνταξιούχους.

Για τον κατώτατο μισθό

Θα υπάρξει νέα αύξηση και νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από 1η Απριλίου και τόνισε πως για πρώτη φορά φέτος ο κατώτατος μισθός θα προστατεύει όχι μόνο τους υπαλλήλους ιδιωτικού τομέα, αλλά και του δημοσίου, θυμίζοντας παράλληλα πως υπάρχει νομοθετική απαγόρευση για οποιαδήποτε μείωση του κατώτατου μισθού. Τέλος Μαρτίου, θα κάνω την εισήγηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο και τον Πρωθυπουργό για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από 1η Απριλίου.

skai.gr

