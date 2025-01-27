Πλήθος αντιδράσεων έχει προκαλέσει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ). Αφορά σε περίπου 14.000 οικοδομικές άδειες, με κάποιες εξ αυτών να βρίσκονται πλέον εντελώς στον «αέρα». Για «χάος» και «καταστροφή» κάνουν λόγο οι εκπρόσωποι του κατασκευαστικού κλάδου.

Το απόλυτο αλαλούμ επικρατεί στις κατασκευές, ακόμα και αν η νέα απόφαση του ΣτΕ επιχείρησε να δώσει εξηγήσεις για το ποιες οικοδομικές άδειες «παγώνουν» και ποιες γλιτώνουν στο ΝΟΚ. Πλέον το Συμβούλιο της Επικρατείας όρισε αντισυνταγματικό το σύστημα κινήτρων των λεγόμενων «πράσινων μπόνους». Ημερομηνία - κλειδί η 10η Δεκεμβρίου 2024, καθώς μέχρι τότε θα πρέπει να είχαν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες σε μια οικοδομή, για να μην ακυρωθεί η άδεια, κάτι όμως το οποίο πρέπει να αποδειχθεί. Περίπου 14.000 νέες άδειες βρίσκονται στον «αέρα» και νέες αυξήσεις ενοικίων και αγορών στον δρόμο.

Τραγική κατάσταση και σε αρκετούς δήμους που είδαν «εκτόξευση» των οικοδομών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Χρύσας Μπάτου στον ΣΚΑΪ, αυτή είναι η εικόνα σε αρκετές περιοχές της Αττικής, όπως και στην Κηφισιά, όπου Δήμος και κάτοικοι είχαν υποστηρίξει από την πρώτη στιγμή ότι τα μπόνους δόμησης έχουν δοθεί με τέτοιον τρόπο, που από τη μία έχουν προκαλέσει ένα κύμα κατεδαφίσεων και από την άλλη μια «έκρηξη» της οικοδομικής δραστηριότητας έως και 80%. Μάλιστα, με απόφαση του Δημάρχου Βασίλη Ξυπολητά, «πάγωσαν» οι οικοδομικές δραστηριότητες στην περιοχή. Όπως φαίνεται όμως δεν «ίδρωσε» το αυτί κανενός, καθώς μια ημέρα μετά την απόφαση και οι εργασίες όχι μόνο δεν σταματούν, αλλά εντείνονται.

Ενώπιον του ΣτΕ εκκρεμούν και άλλες υποθέσεις οικοδομικών αδειών στις οποίες τίθεται το ζήτημα της αντισυνταγματικότητας διατάξεων, όπως υπόσκαφα και διεύρυνση υπόγειων γκαράζ.

