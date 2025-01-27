Τράπεζες: Αύξηση 31,4% στην στεγαστική και 18,9% στην καταναλωτική πίστη

Με θετικούς ρυθμούς κινήθηκαν οι χρηματοδοτήσεις των τραπεζών το 2024 τόσο στα επιχειρηματικά δάνεια, περιλαμβανομένων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας- RRF όσο και στη στεγαστική και καταναλωτική πίστη.

Ειδικότερα σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΕΤ, η πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα είναι υψηλή και σημαντικά ισχυρότερη σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, ενώ ο ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών εντείνεται, τόσο μέσω της σταδιακής διαφοροποίησης των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, όσο και της εμφάνισης νέων παικτών καθώς και Neo banks, που δραστηριοποιούνται στον ψηφιακό χώρο.

Παρουσιάζοντας οι εκπρόσωποι της ΕΕΤ την τρέχουσα εικόνα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, αναλυτικά, με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της ΕΕΤ και τις εκθέσεις της ΤτΕ και του SSM, έκαναν αναφορά στη θετική πιστωτική επέκταση του 2024 στα επιχειρηματικά δάνεια, περιλαμβανομένων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας- RRF. Επίσης, αναφέρθηκαν στη βελτίωση του 2024 σε σχέση με το 2023 στη στεγαστική και καταναλωτική πίστη.

Σε όρους νέων εκταμιεύσεων παρατηρήθηκε αύξηση 31,4% στη στεγαστική πίστη και 18,9% στην καταναλωτική πίστη. Επειδή, όμως, οι αποπληρωμές παλαιότερων στεγαστικών δανείων ήταν περισσότερες από τις εκταμιεύσεις νέων στεγαστικών δανείων του 2024, η πιστωτική επέκταση καταγράφεται ως αρνητική κατά -2,7% στη στεγαστική πίστη το Νοέμβριο του 2024 σε σχέση με το Νοέμβριο του 2023. Επίσης έγινε αναφορά στην καθαρή χρηματοδότηση προς τον μη χρηματοοικονομικό ιδιωτικό τομέα (μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά), από το τέλος του 2019 έως τον Νοέμβριο του 2024, η οποία αυξήθηκε κατά 21,8 δισ. ευρώ (στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος).

Η «ακτινογραφία» της πιστωτικής επέκτασης

Λιανική Τραπεζική-Σύγκριση έτους 2024 σε σχέση με το έτος 2023 σε όρους πραγματικών εκταμιεύσεων.

Ειδικότερα σημειώθηκε:

1. Αύξηση 31,4% στην στεγαστική πίστη (το 26% του συνόλου των πραγματικών εκταμιεύσεων έτους 2024 αφορούσε το πρόγραμμα «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ»)

2. Αύξηση 18,9% στην καταναλωτική πίστη

3. Αύξηση 22,2% στην επιχειρηματική πίστη (SBs με κύκλο εργασιών έως 2,5 εκ. ευρώ), και

4. Αύξηση 24,2% συνολικά.

Σε σχέση με το 2023, ο αριθμός αιτημάτων το 2024 αυξήθηκε κατά 4,1% και ο αριθμός πραγματικών εκταμιεύσεων κατά 0,2%.

Δάνεια ΤΑΑ-Κατανομή πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στους επιμέρους χρηματοδοτούμενους 5 πυλώνες

Συνολικός προϋπολογισμός συμβασιοποιημένων έργων: 13,5 δισ.ευρώ, εκ των οποίων:

• κεφάλαια RRF: 6 δισ.ευρώ

• τραπεζικά κεφάλαια: 4,4 δισ.ευρώ

• ιδία συμμετοχή: 3,1 δισ.ευρώ

Δάνεια ΤΑΑ-Κατανομή πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στους επιμέρους χρηματοδοτούμενους 5 πυλώνες

1. Πυλώνας Green: 50% - ΑΠΕ (κυρίως φωτοβολταϊκά και αιολικά, και πολύ λίγα υδροηλεκτρικά) αλλά και (μικρό ποσό) για αγορές ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων από εταιρίες μισθώσεων

2. Πυλώνας Digital: 22% - τηλεπικοινωνίες, οπτικές ίνες, 5G, γενικές ψηφιοποιημένες επενδύσεις

3.Πυλώνας Εξωστρέφεια: 26% - Τουρισμός και δη ξενοδοχεία (ίδρυση νέων ξενοδοχειακών μονάδων, επεκτάσεις, ανακαινίσεις) και μικρό ποσοστό από εξαγωγικές επιχειρήσεις

4. Πυλώνας Καινοτομία Έρευνα & Ανάπτυξη: περίπου 1%

5. Πυλώνας Ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας (συνεργασίες, εξαγορές, και συγχωνεύσεις): 0%

Λοιπές Χρηματοδοτήσεις 2024

Προγράμματα Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ): 599 εκατ. ευρώ

Προγράμματα European Investment Bank (EIB): 1,062 δισ. ευρώ

Προγράμματα European Bank for Restructuring & Development (EBRD): 117 εκατ. ευρώ

Προγράμματα European Investment Fund (EIF): 1,907 δισ. ευρώ

Λοιπές Χρηματοδοτήσεις Τραπεζών (πλην στεγαστικής και καταναλωτικής πίστης): 31,806 δισ. ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ: 35,491 δισ. ευρώ

Πιστωτική επέκταση 2024

1. Σύνολο του ιδιωτικού τομέα +10%

2. Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις +15,8%

3. Ελεύθεροι επαγγελματίες, Αγρότες και Ατομικές επιχειρήσεις +0,5%

4. Στεγαστικά δάνεια σε ιδιώτες: -2,7%

5. Καταναλωτικά δάνεια σε ιδιώτες +6%

*(%)12μηνης μεταβολής μεταξύ Νοεμβρίου 2024 - Νοεμβρίου 2023 Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Τραπεζική χρηματοδότηση και καταθέσεις: Νοέμβριος 2024, 2/1/2025

Όπως επισήμανε ο πρόεδρος της ΕΕΤ Γκίκας Χαρδούβελης το ελληνικό τραπεζικό σύστημα επέδειξε τεράστιες αντοχές και ανθεκτικότητα και σήμερα ηγείται της οικονομικής ζωής του τόπου, συμμετέχοντας ενεργά στη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας. Οι επιδόσεις του σε ρευστότητα, κεφαλαιακή επάρκεια και αποτελεσματικότητα είναι σταθερά από τις υψηλότερες στην Ευρώπη. Και τις καλές αυτές επιδόσεις τις επιστρέφει στην κοινωνία με σημαντικά έργα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Όπως είπε μόνο την τελευταία πενταετία, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει προσφέρει στήριξη σε μεγάλες κοινωνικές ομάδες (ευάλωτοι δανειολήπτες, πάγωμα κυμαινόμενων επιτοκίων) και έχει συνδράμει, μέσα από ένα ευρύ πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στη βελτίωση της πρόσβασης των συμπολιτών μας στην Υγεία, στην Παιδεία, τον Πολιτισμό καθώς και στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών με ποσά που υπερβαίνουν τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Πρόσφατα ανέλαβαν την πρωτοβουλία να στηρίξουν τον εκσυγχρονισμό 630 περίπου σχολικών δομών, καθώς και τη λειτουργία του φορέα απόκτησης ακινήτων από τους δανειολήπτες με το επιπλέον ποσό των 200 εκατ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

