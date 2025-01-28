Το ΤΖΟΚΕΡ κληρώνει απόψε 18,2 εκατ. ευρώ σε ένα από τα μεγαλύτερα τζακ ποτ στην ιστορία του παιχνιδιού

Μετά από 32 συνεχόμενα τζακ ποτ, το ΤΖΟΚΕΡ μοιράζει απόψε τουλάχιστον 18,2 εκατ. ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας. Η κλήρωση για το έπαθλο ρεκόρ θα διεξαχθεί στις 22:00, με τις συμμετοχές να ολοκληρώνονται μισή ώρα νωρίτερα, στις 21:30. Όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν τα 18,2 εκατ. ευρώ μπορούν να καταθέτουν τα δελτία τους στα καταστήματα ΟΠΑΠ όλης της χώρας, καθώς και διαδικτυακά στο opaponline.gr.

«Πρόκειται για το τέταρτο μεγαλύτερο έπαθλο στην ιστορία του παιχνιδιού. Πέρυσι, ο μεγάλος νικητής από την Πτολεμαΐδα κέρδισε 18,6 εκατ. ευρώ. Θυμάμαι πως το 2014 είχε σημειωθεί ένα ακόμα μεγάλο τζακ ποτ ύψους 18,4 εκατ. ευρώ, ενώ το μεγαλύτερο ήταν αυτό του 2010, όταν το ΤΖΟΚΕΡ είχε μοιράσει 19,3 εκατ. ευρώ», αναφέρει η Κατερίνα Σκούρτη, ιδιοκτήτρια καταστήματος ΟΠΑΠ στο Μαρούσι.

«Το ΤΖΟΚΕΡ μονοπωλεί το ενδιαφέρον των πελατών μας το τελευταίο διάστημα, λόγω των συνεχόμενων τζακ ποτ που έχουν σημειωθεί από τις 12 Νοεμβρίου μέχρι σήμερα. Απομένουν λίγες ώρες για την αποψινή κλήρωση και όσοι επιθυμούν μπορούν να την παρακολουθήσουν ζωντανά στο κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube», συμπληρώνει.

Από 100.000 ευρώ σε κάθε τυχερό 5άρι

Εκτός από τα 18,2 εκατ. ευρώ της πρώτης κατηγορίας, οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ διεκδικούν απόψε και έπαθλα των 100.000 ευρώ, ποσό που μοιράζει το παιχνίδι σε κάθε νικητή της δεύτερης κατηγορίας, σε όλες τις κληρώσεις, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή.

Κατά τη διάρκεια των 32 σερί τζακ ποτ που έχουν σημειωθεί στο ΤΖΟΚΕΡ, έχουν βρεθεί 41 τυχερά 5άρια, ενώ συνολικά έχουν αναδειχθεί 199 νικητές στη δεύτερη κατηγορία, από τότε που καθιερώθηκε το έπαθλο των 100.000 ευρώ για όσους προβλέπουν σωστά 5 αριθμούς.

Στην κλήρωση της Κυριακής βρέθηκαν τέσσερις τυχεροί 5άρηδες που είχαν κατέθεσαν τα δελτία τους σε καταστήματα ΟΠΑΠ της Θεσσαλονίκης, της Ζακύνθου, της Χαλκιδικής και του Περιστερίου.

Ομαδικά δελτία ΤΖΟΚΕΡ

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και σε ομαδικά δελτία, τόσο στα καταστήματα ΟΠΑΠ όλης της χώρας, όσο και διαδικτυακά στο opaponline.gr.

«Τα ομαδικά δελτία δίνουν στους παίκτες τη δυνατότητα να μοιράζονται το παιχνίδι και τη διασκέδαση. Μπορεί, για παράδειγμα, μια παρέα φίλων να συμπληρώσει ένα δελτίο και καθένας να αποχωρήσει από το κατάστημα με το αποδεικτικό του. Με αυτόν τον τρόπο, αυξάνουν και τις πιθανότητες για κέρδη, καθώς στα ομαδικά δελτία συμπληρώνονται περισσότεροι από 5 αριθμοί», υπογραμμίζει η κα Σκούρτη.

