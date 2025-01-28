Κορυφαίοι Εργοδότες για το 2025 στην Ελλάδα - Ποιες εταιρίες είναι στη λίστα

Τις 21 επιχειρήσεις που αναδείχθηκαν ως Κορυφαίοι Εργοδότες στην Ελλάδα για το 2025 ανακοίνωσε το Top Employers Institute.

Οι περισσότερες απο τις επιχειρήσεις διακρίθηκαν ακόμα και ως Κορυφαίοι Εργοδότες στην Ευρώπη αλλά και Παγκοσμίως.

Δείτε αναλυτικά τη λίστα΅

- Athenian Brewery / Αθηναϊκή Ζυθοποιία

- Chiesi Hellas ΑΕΒΕ (και Ευρώπης)

- Lidl Greece (Ευρώπης και X- Large Enterprise)

- OPAP

- EY GREECE

- ROKAS RENEWABLES-IBERDROLA (Ευρώπης και Large Enterprise)

- SERVIER HELLAS

- JTI Greece (Ευρώπης και Global)

- NTT DATA Greece (Ευρώπης και Global)

- UNI-PHARMA S.A. & InterMed S.A.

- Coca-Cola Tria Epsilon

- NN Hellas (και Ευρώπης)

- British American Tobacco (BAT) Hellas (Ευρώπης και Global)

- JYSK (και Ευρώπης)

- AB Vassilopoulos (και Ευρώπης)

- Groupama Ασφαλιστική

- Papastratos (Ευρώπης και Global)

- Huawei Technologies S.A.(και Ευρώπης)

- PepsiCo Hellas (Ευρώπης και Global)

- EDP Renewables Greece (και Ευρώπης)

- Vodafone Greece

