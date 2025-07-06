Σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκεται το φετινό σχέδιο εκτεταμένων ελέγχων που εφαρμόζουν οι αρμόδιες αρχές στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας, με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής και την προστασία του δημόσιου χώρου. Το ελεγκτικό πλέγμα καλύπτει χιλιάδες εποχικές επιχειρήσεις, από ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια μέχρι ταβέρνες, beach bars και παραχωρήσεις παραλιών, δημιουργώντας ένα περιβάλλον στενής παρακολούθησης σε όλη τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Οι έλεγχοι έχουν ήδη ξεκινήσει από τις πρώτες εβδομάδες της θερινής περιόδου, με τις ομάδες της ΑΑΔΕ να επισκέπτονται οργανωμένα νησιά, ηπειρωτικούς προορισμούς και παράκτιες περιοχές. Χρησιμοποιούν πλέον σύγχρονα μέσα: tablets, φορητά σκάνερ και άμεση πρόσβαση στα φορολογικά προφίλ των επιχειρήσεων μέσω του συστήματος MyData. Οι διασταυρώσεις γίνονται σε πραγματικό χρόνο, ενώ οι επιχειρήσεις που παρουσιάζουν ασυνέπειες ή ενδείξεις απόκρυψης εισοδημάτων τίθενται υπό καθεστώς περαιτέρω ελέγχου.

Για πρώτη φορά, τίθεται σε εφαρμογή και το μέτρο της προκαταβολικής επιβολής φόρου για όσες επιχειρήσεις εμφανίζουν ιστορικό υποτροπής ή θεωρούνται υψηλού κινδύνου. Η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, που επιτρέπει την εκ των προτέρων είσπραξη φόρου σε περιπτώσεις τεκμηριωμένης υποψίας φοροδιαφυγής, ακόμα και πριν την υποβολή δήλωσης. Έτσι, επιχειρήσεις που συνηθίζουν να "εξαφανίζονται" μετά την τουριστική περίοδο, χωρίς να αποδώσουν φόρους και ΦΠΑ, εντοπίζονται εγκαίρως.

Η επιχείρηση μπορεί να ελεγχθεί δύο φορές: αρχικά από μικτό κλιμάκιο που πραγματοποιεί γενικό έλεγχο και στη συνέχεια από δεύτερο συνεργείο της ΥΕΔΔΕ ή διαφορετικής περιφέρειας, με βάση τα ήδη συλλεχθέντα δεδομένα. Κάθε επίσκεψη συνοδεύεται από καταγραφή όλων των συναλλαγών, ώστε να είναι άμεσα συγκρίσιμες με τα φορολογικά στοιχεία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον έλεγχο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε παραλίες. Η εποπτεία καλύπτει τόσο νομικά ζητήματα -όπως παραχωρήσεις, άδειες και περιοχές Natura- όσο και πρακτικά ζητήματα, όπως η αυθαίρετη τοποθέτηση ομπρελών, bars ή άλλων κατασκευών. Η διαδικασία παραχωρήσεων γίνεται πλέον αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας eauctions.gsis.gr, ενώ 6.500 συμβάσεις είναι ήδη ενεργές και περισσότερες από 1.200 νέες παραχωρήσεις βρίσκονται υπό δημοπρασία.

Στο μεταξύ, μόνο το δίμηνο Μαΐου - Ιουνίου, το υπουργείο Οικονομικών δέχτηκε περισσότερες από 3.000 καταγγελίες για παρανομίες και αυθαιρεσίες στις παραλίες. Από αυτές, οι 2.667 υποβλήθηκαν τον Ιούνιο και άλλες περίπου 300 τον Μάιο. Ήδη έχουν ελεγχθεί περισσότερες από τις μισές, με επιβολή προστίμων που φτάνουν ή και ξεπερνούν τα 60.000 ευρώ.

Η γεωγραφική κατανομή των παραβάσεων δείχνει ότι η Ανατολική Αττική (396 καταγγελίες), η Χαλκιδική, η Μαγνησία (189), η Ρόδος (164) και η Πρέβεζα (133) είναι στις πρώτες θέσεις. Οι παραβάσεις αφορούν κυρίως αυθαίρετες κατασκευές και παρεμπόδιση ελεύθερης πρόσβασης στη θάλασσα.

Οι παραβάτες αντιμετωπίζουν αυστηρά διοικητικά μέτρα: πρόστιμα έως 60.000 ευρώ, πράξεις άμεσης απομάκρυνσης, διακοπή λειτουργίας επιχειρήσεων, σφράγιση ταμειακών μηχανών, καθώς και αποκλεισμό από μελλοντικές διαδικασίες παραχώρησης παραλιών για έως και 10 έτη. Για παρανομίες καθ' υπέρβαση σύμβασης ή χωρίς παραχώρηση, το πρόστιμο ορίζεται ως τετραπλάσιο του νόμιμου ανταλλάγματος, ενώ οι ποινές αυξάνονται σε περίπτωση υποτροπής.

Οι έλεγχοι-αυτοψίες πραγματοποιούνται ήδη από μικτά κλιμάκια, όμως πλέον επιστρατεύονται και drones για αεροφωτογραφική επιτήρηση, σε περιοχές όπως Μύκονος, Πάρος, Χαλκιδική, Κρήτη και Ρόδος. Το υλικό ενσωματώνεται στην εφαρμογή MyCoast, που αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο τόσο για τους πολίτες όσο και για τις ελεγκτικές αρχές. Η χρήση δορυφορικών εικόνων και η ψηφιακή χαρτογράφηση επεκτείνουν τους ελέγχους ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες παραλίες.

Το υπουργείο Οικονομικών δηλώνει ότι πλέον διαθέτει το απαραίτητο θεσμικό και τεχνολογικό οπλοστάσιο για τη διασφάλιση της νομιμότητας, την προστασία του δημόσιου χώρου και την ισότιμη μεταχείριση όλων των επιχειρήσεων. Οι έλεγχοι σε εστίαση, τουριστικά καταλύματα και παραχωρήσεις παραλιών θα εντατικοποιούνται όσο πλησιάζει ο Αύγουστος, με στόχο να εξαλειφθούν οι εικόνες ασυδοσίας που χαρακτήριζαν προηγούμενα καλοκαίρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

