ΑΑΔΕ: «Σαρώνουν» τα εικονικά τιμολόγια στην αγορά - Εντοπίστηκαν 8.300, συνολικής αξίας 138 εκατ. ευρώ το πεντάμηνο

Σαρωτικοί ήταν οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στην αγορά, το πεντάμηνο, και σε ό,τι αφορά τις περιπτώσεις έκδοσης και λήψεις εικονικών τιμολογίων. Ο ειδικός αλγόριθμος της ΑΑΔΕ, που καταγράφει τις κινήσεις των επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με τα στοιχεία από το myDATA και την ποιοτική ανάλυση από τους ελεγκτές, οδήγησε στον εντοπισμό σημαντικών υποθέσεων εικονικών τιμολογίων, μέσω των οποίων αποκρύπτονται σημαντικά ποσά εσόδων και φόρων. Συνολικά, εντοπίστηκαν 8.300 εικονικά τιμολόγια, συνολικής αξίας 138 εκατομμυρίων ευρώ.

Η παραβατικότητα ανά κλάδο

Παραγωγή και εμπορία γυναικείων ενδυμάτων: 581 τιμολόγια – 4 εκατ. ευρώ

Λιανικό και χονδρικό εμπόριο τροφίμων: 36 τιμολόγια – 3,3 εκατ. ευρώ

Χονδρικό εμπόριο ξυλείας και γεωργικών μηχανημάτων: 52 τιμολόγια – 10 εκατ. ευρώ

Υπηρεσίες εκπαίδευσης: 9 τιμολόγια – 4 εκατ. ευρώ

Χονδρικό εμπόριο κρεάτων: 46 τιμολόγια – 2 εκατ. ευρώ

Υπηρεσιών συσκευασίας: 63 τιμολόγια – 1,8 εκατ. ευρώ

Τεχνικά και κατασκευαστικά έργα: 3.503 τιμολόγια – 56 εκατ. ευρώ

Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων: 82 τιμολόγια – 11 εκατ. ευρώ

Εμπορία κινητών τηλεφώνων: 27 τιμολόγια – 2,8 εκατ. ευρώ

Υπηρεσίες καθαρισμού κτηρίων: 844 τιμολόγια – 15,4 εκατ. ευρώ

Υπηρεσίες διαφήμισης: 2.615 τιμολόγια – 16,2 εκατ. ευρώ

Εμπορία λογισμικού: 70 τιμολόγια – 8,1 εκατ. ευρώ

Εμπορία ζωοτροφών: 350 τιμολόγια – 7,3 εκατ. ευρώ

Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών: 4 τιμολόγια – 133,5 χιλιάδες ευρώ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.