Ορισμένες αυτοκινητοβιομηχανίες της ΕΕ και οι πολιτικές ηγεσίες των χωρών πιέζουν για μια συμφωνία με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, η οποία θα επιτρέπει την ελάφρυνση των δασμών με αντάλλαγμα την αύξηση των επενδύσεων στις ΗΠΑ, όπως αναφέρει το Bloomberg σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Τα κράτη μέλη ενημερώθηκαν για την κατάσταση των εμπορικών διαπραγματεύσεων την Παρασκευή μετά από έναν γύρο συνομιλιών στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα και τους μεταφέρθηκε ότι μια τεχνική συμφωνία κατ' αρχήν ήταν κοντά, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η ΕΕ έχει προθεσμία μέχρι τις 9 Ιουλίου για να ολοκληρώσει μια εμπορική συμφωνία με τον Τραμπ προτού οι δασμοί σε σχεδόν όλες τις εξαγωγές της προς τις ΗΠΑ εκτοξευθούν στο 50%. Ο Τραμπ έχει επιβάλει δασμούς σε σχεδόν όλους τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, λέγοντας ότι θέλει να επαναφέρει την εγχώρια μεταποίηση, ότι πρέπει να πληρώσει για μια παράταση της μείωσης των φόρων και να εμποδίσει άλλες χώρες να εκμεταλλευτούν τις ΗΠΑ.

Οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της ΕΕ θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Όλοφ Γκιλ, δήλωσε ότι «σημειώθηκε πρόοδος προς μια Συμφωνία επί της Αρχής κατά τον τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα» και «η Επιτροπή θα επανέλθει τώρα σε επαφή με τις ΗΠΑ επί της ουσίας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου».

Οποιαδήποτε συμφωνία τελικά εξαρτάται από τον Τραμπ και τα αναμενόμενα σενάρια για την επόμενη εβδομάδα περιλαμβάνουν μια κατ' αρχήν συμφωνία που διατηρεί την τρέχουσα εκεχειρία χωρίς την εισαγωγή νέων δασμών· τη συνέχιση των συνομιλιών χωρίς συμφωνία και την έναρξη ισχύος ειδικών ανά χώρα δασμών που είχαν ανασταλεί· ή τις ΗΠΑ θεωρούν ότι η ΕΕ δεν έχει τηρήσει τους όρους της και ανακοινώνουν περισσότερους μονομερείς δασμούς, σύμφωνα με τις πηγές.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υποστήριξε τον περασμένο μήνα την ιδέα ενός λεγόμενου κανόνα αντισταθμιστικών μέτρων που θα παρείχε δασμολογική ελάφρυνση στις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες που παράγουν αυτοκίνητα στις ΗΠΑ.

Η Κομισιόν, η οποία χειρίζεται εμπορικά θέματα για την ΕΕ, δεν έχει εγκρίνει μηχανισμό αντιστάθμισης για τα αυτοκίνητα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Οι αξιωματούχοι της ΕΕ ανησυχούν ότι μια τέτοια κίνηση θα επιτρέψει την παραγωγή και τις επενδύσεις μακριά από την Ευρώπη.

Η ΕΕ έχει δηλώσει ότι είναι πρόθυμη να αποδεχτεί μια συμφωνία που περιλαμβάνει καθολικούς δασμούς 10% στις εξαγωγές της, αλλά ζητά από τις ΗΠΑ να μειώσουν τους συντελεστές που έχουν ανακοινώσει στα φαρμακευτικά προϊόντα, τα αλκοολούχα ποτά, τους ημιαγωγούς και τα εμπορικά αεροσκάφη, ανέφερε νωρίτερα το Bloomberg.

Η ΕΕ πιέζει επίσης τις ΗΠΑ για ποσοστώσεις και εξαιρέσεις, ώστε να μειωθεί αποτελεσματικά ο δασμός 25% της Ουάσινγκτον στα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, καθώς και ο δασμός 50% στον χάλυβα και το αλουμίνιο.

Οποιαδήποτε αρχική συμφωνία πιθανότατα θα είναι βραχυπρόθεσμη και μη νομικά δεσμευτική, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Οι δύο πλευρές επιδιώκουν επίσης μια συμφωνία για τα μη δασμολογικά εμπόδια, το ψηφιακό εμπόριο και την οικονομική ασφάλεια.

Ορισμένες πρωτεύουσες έχουν δηλώσει ότι θέλουν μια γρήγορη συμφωνία και δεν θέλουν κλιμάκωση, ενώ άλλες θέλουν να διαπραγματευτούν από θέση ισχύος απαντώντας στις εισφορές του Τραμπ με αντίμετρα.

Η ΕΕ επιδιώκει μια αρχική συμφωνία-πλαίσιο με τις ΗΠΑ που να επιτρέπει μια προσέγγιση δύο σταδίων, η οποία θα καλύπτει πρώτα μη δασμολογικά ζητήματα και στη συνέχεια τις λεπτομέρειες των καθολικών δασμών του Τραμπ, οι οποίες θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μετά την προθεσμία της 9ης Ιουλίου, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Οι συνομιλίες για τους τομεακούς δασμούς του Τραμπ στα αυτοκίνητα, καθώς και στον χάλυβα και το αλουμίνιο είναι ιδιαίτερα δύσκολες και δεν αναμένεται να επιλυθούν μέχρι την επόμενη εβδομάδα, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

