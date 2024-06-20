Οι κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες προέτρεψαν την κυβέρνηση της Κίνας να αυξήσει τους δασμούς στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά βενζινοκίνητα αυτοκίνητα ως αντίποινα για τους περιορισμούς των Βρυξελλών στις εξαγωγές κινεζικών ηλεκτρικών οχημάτων, ανέφερε την Τετάρτη η κρατική εφημερίδα Global Times.

Οι κινεζικές αρχές υπαινίχθηκαν αντίποινα μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι θα επιβάλει δασμούς κατά των επιδοτήσεων έως και 38,1% στα εισαγόμενα EV, αναφέρει το Reuters.

Σε μια συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών στις 18 Ιουνίου, η αυτοκινητοβιομηχανία της Κίνας «κάλεσε την κυβέρνηση να υιοθετήσει σταθερά αντίμετρα (και) πρότεινε να εξεταστεί θετικά η αύξηση του προσωρινού δασμού στα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα με κινητήρες μεγάλου κυβισμού», σύμφωνα με την έκθεση.

Η συνάντηση οργανώθηκε από το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας στο Πεκίνο και συμμετείχαν η SAIC και η BYD. Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες Volkswagen Group, BMW, Mercedes-Benz, Stellantis, Renault και Porsche ήταν επίσης παρούσες, αναφέρει το Automotive News Europe.

Ο κύριος στόχος της συνάντησης ήταν να ασκηθεί πίεση στην Ευρώπη για να αναθεωρήσει την απόφασή της σχετικά με τους δασμούς στα κινέζικα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα που εισάγονται στην ΕΕ.

Οι γνώστες του κλάδου λένε ότι τόσο η Ευρώπη όσο και η Κίνα έχουν λόγους να θέλουν να συνάψουν συμφωνία τους επόμενους μήνες για να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις και να αποφευχθεί η προσθήκη δισεκατομμυρίων δολαρίων σε νέο κόστος για τους κινέζους κατασκευαστές EV, καθώς η διαδικασία της ΕΕ επιτρέπει την αναθεώρηση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε στις 19 Ιουνίου ότι εξετάζει την κατάσταση «με σκοπό να συζητήσει εάν μπορεί να βρεθεί μια αμοιβαία αποδεκτή λύση».

Η εμπορική πολιτική της ΕΕ γίνεται όλο και πιο προστατευτική εν μέσω ανησυχιών ότι το αναπτυξιακό μοντέλο της Κίνας θα μπορούσε να πλημμυρίσει τα 27 μέλη της ΕΕ, από φθηνά αγαθά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς οι κινεζικές εταιρείες προσπαθούν να ενισχύσουν τις πωλήσεις στο εξωτερικό, λόγω της χαμηλής ζήτησης στο εσωτερικό.

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 12 Ιουνίου ότι θα επιβάλει δασμούς κατά των επιδοτήσεων έως και 38,1% στα εισαγόμενα κινεζικά EV από τον Ιούλιο ακολούθησε την κίνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να αυξήσουν τους δασμούς στα κινεζικά αυτοκίνητα τον Μάιο και ανοίγει ένα νέο μέτωπο στον εμποορικό πόλεμο της Δύσης με το Πεκίνο.

Οι Global Times ανέφεραν για πρώτη φορά στα τέλη του περασμένου μήνα ότι ένα ερευνητικό κέντρο αυτοκινήτων που συνδέεται με την κινεζική κυβέρνηση πρότεινε στην Κίνα να αυξήσει τους δασμούς εισαγωγής στα εισαγόμενα σεντάν και SUV βενζίνης με κινητήρες μεγαλύτερους από 2,5 λίτρα στο 25%, από το τρέχον ποσοστό του 15%.

Η ίδια εφημερίδα τον περασμένο μήνα άφησε να εννοηθεί επίσης ότι κινεζικές εταιρείες σχεδίαζαν να ζητήσουν από τις αρχές να ξεκινήσουν έρευνα αντιντάμπινγκ για ευρωπαϊκά προϊόντα χοιρινού κρέατος, την οποία το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα αναλάβει. Προέτρεψε επίσης το Πεκίνο να εξετάσει τις εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων στην ΕΕ, αναφέρει το Automotive News Europe.

Οι εξαγωγές επιβατικών οχημάτων με κινητήρες μεγαλύτερους από 2,5 λίτρα από την Ευρώπη στην Κίνα ανήλθαν συνολικά σε 196.000 μονάδες το 2023, αυξημένες κατά 11% από έτος σε έτος, σύμφωνα με στοιχεία της China Passenger Car Association.

Τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2024, οι εξαγωγές τέτοιων οχημάτων από την Ευρώπη στην Κίνα ανήλθαν σε 44.000 μονάδες, μειωμένες κατά 12% σε σχέση με την ίδια περίοδο πριν από ένα χρόνο.

Οι εξαγωγές αυτοκινήτων της ΕΕ στην Κίνα ανήλθαν σε 19,4 δισεκατομμύρια ευρώ το 2023, ενώ το μπλοκ της ΕΕ αγόρασε 9,7 δισεκατομμύρια ευρώ ηλεκτρικών οχημάτων από την Κίνα, σύμφωνα με στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας της ΕΕ.

Η Κίνα αντιπροσωπεύει περίπου το 30% των πωλήσεων των γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών και η Γερμανία είναι μακράν ο μεγαλύτερος εξαγωγέας οχημάτων με κινητήρες 2,5 λίτρων και άνω, έχοντας αποστείλει στην Κίνα οχήματα αξίας 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την αρχή του τρέχοντος έτους, αναφέρει το Automotive News Europe.

Τα μεγάλα SUV GLE-Class της Mercedes-Benz, τα σεντάν S-Class και το Cayenne της Porsche είναι τα τρία πιο δημοφιλή εισαγόμενα αυτοκίνητα από την Ευρώπη στην Κίνα. Αντιπροσώπευαν περισσότερο από το ένα πέμπτο των συνολικών 155.841 εισαγόμενων αυτοκινήτων ευρωπαϊκών εμπορικών σημάτων τους πρώτους πέντε μήνες, σύμφωνα με στοιχεία της China Merchants Bank International.

Η Σλοβακία είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος προμηθευτής στην Κίνα και ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής αυτοκινήτων με μεγάλους κινητήρες της ΕΕ. Φέτος εξήγαγε SUV αξίας 803 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιαπωνία εξάγουν επίσης μεγάλο αριθμό αυτοκινήτων με κινητήρες μεγαλύτερους από 2,5 λίτρα και πιθανώς θα επωφεληθούν περισσότερο από την προτεινόμενη αύξηση των δασμών.

