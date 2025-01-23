ΑΧΙΑ για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Από τα πιο νέα και ελκυστικά χαρτοφυλάκια παραχωρήσεων

H πιο παραγωγική χρονιά υπήρξε το 2024 για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, όπως αναφέρει σε πρόσφατη έκθεσή της η AXIA. Ειδικότερα, κατά την περασμένη χρονιά, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχώρησε στην πώληση της θυγατρικής του ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και ολοκλήρωσε επιτυχώς την ανάληψη της διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Αττικής Οδού, μιας από τις ελκυστικότερες παραχωρήσεις αυτοκινητοδρόμων στην Ευρώπη.

Το 2025 θα είναι έτος εξελίξεων για τις μεγάλες παραχωρήσεις της Εγνατίας Οδού και του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) που αποτελούν συνολική επένδυση της τάξεως των 3,5-4 δισ. ευρώ. Παράλληλα, με το περιβάλλον στην ελληνική αγορά να παραμένει θετικό, η εταιρεία αναμένεται να δώσει το «παρών» σε νέους διαγωνισμούς για έργα παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ.

Η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαπραγματεύεται κοντά στα ιστορικά υψηλά (+40,7% από τον Ιανουάριο του 2024), επίδοση η οποία αποδίδεται στην πώληση της συμμετοχής του ομίλου στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, σύμφωνα με όσα αναφέρει η χρηματιστηριακή. Η μετοχή, δηλαδή, δεν έχει ακόμη «αφομοιώσει» ούτε τη διασφαλισμένη ανοδική πορεία των κερδών ούτε το υψηλής ποιότητας χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων που αντιπροσωπεύει το 75% της συνολικής αποτίμησης της εισηγμένης. Με τα δεδομένα αυτά, η Axia διατηρεί την τιμή-στόχο ανά μετοχή στα 27,40 ευρώ, απονέμοντας σύσταση αγοράς («Buy»).

Πρόβλεψη για Ebitda 386 εκατ. ευρώ το 2025

Σύμφωνα με την AXIA, με βάση τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις για τα έργα παραχωρήσεων, η λειτουργική κερδοφορία (Ebitda) του τομέα παραχωρήσεων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναμένεται να αυξηθεί από 165 εκατ. ευρώ το 2023, σε 386 εκατ. ευρώ το 2025. Εκτιμάται, δε, ότι θα ανέλθει σε 500 εκατ. ευρώ έως το 2027, αντιπροσωπεύοντας το 70% του συνολικού Ebitda του Ομίλου κατά τη συγκεκριμένη χρονιά.

Για την Αττική Οδό, η χρηματιστηριακή τοποθετεί το Ebitda του 2025 στα 175 εκατ. ευρώ, μέγεθος που αναμένεται να αγγίξει τα 241 εκατ. ευρώ και 421 εκατ. μέχρι τα έτη 2030 και 2040 αντίστοιχα. Το μέσο Ebitda κατά την 25ετή διάρκεια παραχώρησης της Αττικής Οδού υπολογίζεται σε 357 εκατ. ευρώ.

Στην Εγνατία Οδό, η λειτουργική κερδοφορία προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 115 εκατ. ευρώ το 2027 και τοποθετείται σε 220 εκατ. ευρώ μέχρι το 2030. Το μέσο Ebitda κατά τη συνολική διάρκεια της συγκεκριμένης παραχώρησης διαμορφώνεται σε 260 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο Ομίλου, το προσαρμοσμένο Ebitda υπολογίζεται σε 434 εκατ. ευρώ για το σύνολο της χρήσης του 2024 και αναμένεται να αυξηθεί στα 612 εκατ. ευρώ το 2025.

Η AXIA εκτιμά τα καθαρά κέρδη σε 721 εκατ. ευρώ για το 2024, με το μέγεθος να περιλαμβάνει το κέρδος από την πώληση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. Επίσης, κατά τη χρηματιστηριακή, τα Καθαρά κέρδη προβλέπεται ότι θα εμφανίσουν ρυθμό ανάπτυξης 13,6% κατά την περίοδο 2024-28 (εξαιρουμένων των «one-off» κερδών από την πώληση των ΑΠΕ).

Όσον αφορά τον καθαρό δανεισμό της μητρικής εταιρείας, μετά και την πώληση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, αναμένεται να μειωθεί σημαντικά και να διαμορφωθεί σε περίπου 100 εκατ. ευρώ το 2024 (από 300 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2024), με τα ταμειακά διαθέσιμα να βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας τα 900 εκατ. ευρώ.

Οι παραχωρήσεις αντιπροσωπεύουν τον «πυρήνα» της αξίας της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία κατέχει ένα από τα νεότερα και πιο προσοδοφόρα χαρτοφυλάκια στο συγκεκριμένο τομέα. Ως εκ τούτου, η AXIA τοποθετεί τη συνολική αποτίμηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 2,8 δισ. ευρώ εκ των οποίων το 75% αντιστοιχεί στις παραχωρήσεις. Θέτει για την μετοχή τιμή-στόχο τα 27,40 ευρώ, υποδεικνύοντας ένα περιθώριο ανόδου περίπου 48% από τα τρέχοντα επίπεδα.

