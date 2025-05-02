Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το υπουργείο Τουρισμού και η Emirates

Συνάντηση με την Αυτού Υψηλότητα σεΐχη Ahmed bin Saeed Al Maktoum, πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της Emirates Airline και Emirates Group είχε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, στο περιθώριο της διεθνούς έκθεσης τουρισμού "Arabian Travel Market" που πραγματοποιείται στο Ντουμπάι.

Η συνάντηση αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στον τομέα του τουρισμού.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι δύο πλευρές εστίασαν στην ενίσχυση των δρομολογίων της Emirates προς τις Η.Π.Α. (Ανατολική και Δυτική Ακτή) καθώς και με την Ασία και την Αυστραλία, αγορές με έντονη δυναμική. Συζητήθηκε επίσης η αύξηση των απευθείας συνδέσεων των Εμιράτων με ελληνικούς προορισμούς.

Η υπουργός, κα Όλγα Κεφαλογιάννη, δήλωσε: «Η στρατηγική συνεργασία με την Emirates συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας ως κορυφαίου τουριστικού και επιχειρηματικού προορισμού και αποτελεί ένα κρίσιμο εργαλείο για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουριστικού μας τομέα».

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και της αεροπορικής εταιρείας Emirates. Η κα Όλγα Κεφαλογιάννη και ο κος Thierry Aucoc, Ανώτερος Αντιπρόεδρος Εμπορικών Λειτουργιών της Emirates για την Ευρώπη και την Αμερική υπέγραψαν τη συμφωνία που ενδυναμώνει τους δεσμούς Ελλάδας και ΗΑΕ στον στρατηγικό τομέα του τουρισμού.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας περιλαμβάνει μια σειρά από κοινές δράσεις για την αύξηση της τουριστικής ζήτησης, την προώθηση λιγότερο γνωστών περιοχών της Ελλάδας και την καθιέρωση της χώρας ως προορισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί έναν νέο πυλώνα ανάπτυξης, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η πρόβλεψη κοινών πτήσεων (codeshare agreement) με την AEGEAN, η οποία θα διευρύνει τις δυνατότητες για την πρόσβαση σε δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας, όπως η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Ρόδος και η Θεσσαλονίκη, μέσω του παγκόσμιου δικτύου της Emirates. Αυτή η συμφωνία όχι μόνο ενισχύει τη συνδεσιμότητα, αλλά προσφέρει στους επιβάτες μεγαλύτερη ευελιξία και διευκολύνει την πρόσβαση σε προορισμούς που μέχρι σήμερα δεν ήταν εύκολα προσβάσιμοι για τους διεθνείς ταξιδιώτες.

Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας και η νέα συμφωνία κοινού κωδικού, καθιστούν την Ελλάδα ακόμα πιο προσβάσιμη και ανταγωνιστική στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Η συνεργασία αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση των δύο πλευρών να ενισχύσουν τη διεθνή προβολή της Ελλάδας και να προωθήσουν ένα ποιοτικό, βιώσιμο και διεθνώς ανταγωνιστικό τουριστικό μοντέλο, που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της χώρας και τη δημιουργία νέων ευκαιριών για τους ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς.



