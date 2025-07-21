Δέσμη μέτρων για τη μείωση των τραπεζικών χρεώσεων ανακοίνωσε στη Βουλή ο Κυριάκος Πιερρακάκης, προαναγγέλλοντας τον μηδενισμό όλων των τραπεζικών χρεώσεων μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, χαρακτήρισε υπέρογκες και απαράδεκτες τις χρεώσεις για αναλήψεις από ΑΤΜ που πωλήθηκαν πρόσφατα από τράπεζα σε τρίτο πάροχο, γνωστοποιώντας πως η κυβέρνηση με τροπολογία που κατατίθεται άμεσα, προχωρά σε νομοθετική παρέμβαση με πολιτικό πρόσημο, βάζοντας όρια και θεσπίζοντας κανόνες.

«Αυτό που συνέβη με πώληση ΑΤΜ από ελληνική τράπεζα, το οποίο χρέωνε είναι μια κατάσταση μη αποδεκτή τόσο από τον πρωθυπουργό όσο και από εμένα. Από την πρώτη στιγμή εκφράσαμε τη διαφωνία μας, ωστόσο στο πλαίσιο του κυβερνητικού μας ρόλου διαφωνία σημαίνει πράξη», τόνισε αρχικά ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Στη συνέχεια τόνισε ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει τη σχετική νομοθετική παρέμβαση, η οποία ειδικότερα, όπως τόνισε, θα προβλέπει:

- Πρώτον, τη θεσμική κατοχύρωση των μηδενικών χρεώσεων, που ήδη ισχύουν, για τους πελάτες των τραπεζών.

- Δεύτερον, τον μηδενισμό των χρεώσεων που επιβάλλουν οι τράπεζες μεταξύ τους, μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ, όπου ακόμα και σήμερα ποσά χρεώνουν 1,5 – 2 ευρώ.

- Τρίτον, θα μπει εθνικό πλαφόν 1,5 ευρώ για οποιαδήποτε άλλη χρέωση, το οποίο θα είναι το τελικό ποσό (άλλη χρέωση είναι για παράδειγμα η χρέωση τρίτου παρόχου ή η χρέωση ελληνικής τράπεζας σε ξένη τράπεζα)

- Τέταρτον, οποιαδήποτε σύνδεση ανάμεσα σε μια τράπεζα και έναν τρίτο πάροχο, ο τρίτος πάροχος θα αντιμετωπίζει τους πελάτες της τράπεζας σαν να είναι ο ίδιος η τράπεζα, δηλαδή θα έχει μηδενικές χρεώσεις. .

- Πέμπτον, στις δημοτικές κοινότητες που υπάρχει μέχρι ένα ΑΤΜ, και ισχύει ήδη η μηδενική χρέωση αυτή επεκτείνεται και στους τρίτους παρόχους.

- Έκτον, θεσμοθετείται η κατάργηση των χρεώσεων για ερώτηση υπολοίπου.

Όσον αφορά τα εμβάσματα, η χρέωση 0,5 ευρώ που ισχύει για τις τράπεζες θα ισχύει πλέον και για τους τρίτους παρόχους.

Με άλλα λόγια, με βάση όσα ανακοίνωσε ο κ. Πιερρακάκης, μηδενίζονται οι χρεώσεις αναλήψεων και ερώτησης υπολοίπου στα ATM. Για τις υπόλοιπες συναλλαγές και όσον αφορά δίκτυα ATM τα οποία ανήκουν σε παρόχους που δεν έχουν μετοχική σχέση με τράπεζα (όπως για παράδειγμα της Euronet) το πλαφόν των χρεώσεων ορίζεται σε 1,5 ευρώ ανά συναλλαγή.

Τέλος για τα εμβάσματα, διατηρείται το ποσό 0,50 ευρώ που είχε ορίσει διάταξη του πρώην υπουργού Οικονομικών Κ. Χατζηδάκη.

Πηγή: skai.gr

