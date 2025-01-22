Μητσοτάκη με CEO Telekom: Δέσμευση του ομίλου να συνεχίσει τις επενδύσεις στην Ελλάδα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου Telekom, Timotheus Höttges.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τα επενδυτικά σχέδια ύψους 3 δισ. ευρώ που υλοποιεί στην Ελλάδα έως το 2027 ο όμιλος ΟΤΕ, μέλος της Telekom, με έμφαση στην επέκταση του δικτύου οπτικών ινών και 5G.

Ο κ. Höttges επαναβεβαίωσε τη δέσμευση του ομίλου Telekom να συνεχίσει να επενδύει στη χώρα μας και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την καλή συνεργασία με την κυβέρνηση.

Στο πλαίσιο της συνάντησης εξετάστηκε η ευρύτερη πορεία ψηφιοποίησης της Ελλάδας και η ανάπτυξη των υποδομών που είναι απαραίτητες για τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες της σύγχρονης οικονομίας υψηλής τεχνολογίας.

Συζητήθηκαν επίσης πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για την επέκταση των ευρυζωνικών συνδέσεων υψηλών ταχυτήτων, όπως το Gigabit voucher για νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο CEO της Telekom ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «στην Ελλάδα είστε πλέον πιο μπροστά από τη Γερμανία στην ψηφιοποίηση»

Στην έναρξη της συνάντησης ο πρωθυπουργός και ο κ. Höttges είχαν τον ακόλουθο διάλογο:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Είναι μεγάλη μου χαρά που σας καλωσορίζω και πάλι. Έχω ακόμα πολύ καλές αναμνήσεις από τη συζήτηση που είχαμε την προηγούμενη φορά και χαίρομαι που η Telekom, μέσω του ΟΤΕ, συμμετέχει στην επιτυχημένη πορεία της χώρας όσον αφορά στην ψηφιοποίηση και τη συνδεσιμότητα. Παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά το επενδυτικό σας σχέδιο και ανυπομονώ να ακούσω περισσότερες λεπτομέρειες. Έχουμε εξαιρετική επικοινωνία με τη νέα σας διοικητική ομάδα και με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα θέματα συνδεσιμότητας, ιδιαίτερα το πρόγραμμα «Fiber to the Home», μέσω του οποίου ελπίζω ότι θα ανέλθουμε σε 2,5 χρόνια στην πρώτη κατηγορία των ευρωπαϊκών χωρών σε ό,τι αφορά τη συνδεσιμότητα.

Υπάρχουν όμως πολλά να συζητήσουμε, ιδίως όταν πρόκειται για θέματα ανταγωνιστικότητας. Θυμάμαι ακόμα πολύ έντονα την τελευταία φορά που περιγράψατε πόσο κατακερματισμένη ήταν η αγορά τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη και πιστεύω ότι αυτές οι συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τη δημιουργία πραγματικών πρωταγωνιστών στην Ευρώπη είναι σήμερα πιο επίκαιρες από ποτέ. Επομένως, οποιαδήποτε σκέψη μπορείτε να προσφέρετε ή οποιαδήποτε πρόταση, είμαστε πολύ ευτυχείς να την ακούσουμε και να την μοιραστούμε, και θα ήμουν πολύ ευτυχής να την μοιραστώ με τους συναδέλφους μου στις Βρυξέλλες.

Timotheus Höttges: Κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας και τη σημερινή μας συνάντηση. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για εμένα να είμαι εδώ.

Πρώτα απ’ όλα, συγχαρητήρια στην Ελλάδα. Με την ευκαιρία, είμαι ένας από τους «πρεσβευτές» σας στο εξωτερικό, οπουδήποτε κι αν βρίσκομαι, ίσως το έχετε προσέξει. Λέω: κοιτάξτε την Ελλάδα, πώς έχουν αλλάξει, όχι μόνο τη χώρα τους, αλλά την πρόοδο που έχουν επιτύχει στην ψηφιοποίηση. Ήμουν πρόσφατα στη Seeon, στη συνάντηση του συντηρητικού κόμματος.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ήταν αρχικά προγραμματισμένο να είμαι κι εγώ εκεί.

Timotheus Höttges: Το γνωρίζω, ήλπιζα να σας συναντήσω εκείνο το απόγευμα. Και έκανα την εξής δήλωση: «Κοιτάξτε την Ινδία. Έχουν 28 διαφορετικά κρατίδια, αλλά δημιούργησαν ένα σύστημα ταυτοποίησης, παρά την πληθώρα διαλέκτων. Κοιτάξτε την Ισλανδία, μια μικρή χώρα, πώς έχουν ψηφιοποιήσει συνολικά την οικονομία τους».

Και είπα: «Κοιτάξτε την Ελλάδα, πόσο γρήγορα αυτή η χώρα, χωρίς να έχει το σύνολο των ψηφιακών δεξιοτήτων, πόσο γρήγορα η Ελλάδα κατάφερε να ψηφιοποιηθεί». Στην Ελλάδα είστε πλέον πιο μπροστά από τη Γερμανία στην ψηφιοποίηση. Και η ψηφιοποίηση είναι προϋπόθεση για την ευημερία της επόμενης γενιάς. Είμαι απολύτως πεπεισμένος γι’ αυτό. Συνεπώς, εάν δεν έχεις ψηφιακή οικονομία, δεν θα έχεις ούτε ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος, από πλευράς κυβέρνησης, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης.

Συμμετείχαν επίσης η επικεφαλής της Telekom για την Ευρώπη Dominique Leroy, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής και η Νομική Σύμβουλος - Chief Officer Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων, Public Affairs & Εταιρικής Διακυβέρνησης ομίλου ΟΤΕ, Ειρήνη Νικολαΐδη.

