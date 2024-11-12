Του Χρυσόστομου Τσούφη

Τα μέτρα, τα οποία έως τώρα έχει υλοποιήσει ή ψηφίσει η κυβέρνηση, είναι κυρίως μακροπρόθεσμου ορίζοντα ως προς το αποτέλεσμα τους στη μείωση των ενοικίων ή γενικότερα των τιμών των ακινήτων.



Από τις αρχές όμως 2025 όμως η κυβέρνηση ετοιμάζεται να «ρίξει» στη μάχη κατά του στεγαστικού προβλήματος μια νέα πλατφόρμα., η οποία σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης, μπορεί να οδηγήσει γρήγορα σε μείωση τιμών 10-15%. Στην πλατφόρμα, που ήδη ετοιμάζει o υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Κυρανάκης, θα αναρτώνται σε πρώτη φάση οι τιμές των συμβολαίων μεταβιβάσεων – χωρίς τα στοιχεία των συμβαλλόμενων για ευνόητους λόγους - για όλα τα ακίνητα σε κάθε μέρος της ελληνικής επικράτειας, έτσι όπως θα αντλούνται από το κτηματολόγιο. Το υπουργείο βρίσκεται σε επαφές με την ΑΑΔΕ, ώστε σε δεύτερη φάση να γίνονται γνωστές και οι τιμές των μισθωτηρίων από το σχετικό μητρώο της Αρχής.



Είναι φανερό σε όλους, επομένως και στην κυβέρνηση, ότι είναι άλλη η τιμή που αναγράφεται σε μια αγγελία και άλλη στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτή που καταλήγει τελικά στο…χαρτί μετά από τη διαδικασία του «παζαριού» πωλητή-αγοραστή , ενοικιαστή – σπιτονοικοκύρη. Με το εργαλείο αυτό ο ενδιαφερόμενος αγοραστής-εκμισθωτής θα έχει ένα χάρτη για το τι συμβαίνει σε κάθε γειτονιά της χώρας. Θα έχει το όπλο της γνώσης στη διαπραγμάτευση με τον ιδιοκτήτη ακινήτου αφού θα μπορεί με στοιχεία να υποστηρίξει ότι «ζητάει πολλά». Ένα όπλο, η χρήση του οποίου θα είναι δωρεάν για τους απλούς πολίτες, με χρέωση όμως για τράπεζες, μεσίτες και servicers.



«Αν εγώ θέλω να νοικιάσω ένα σπίτι που έχω και να πάρω 500€, δεν θα το βάλω στην αγγελία 500€ γιατί θα με πάρουν με τις πέτρες» παραδεχόταν παράγοντας της αγοράς στο skai.gr. Και συνεχίζει «θα το βάλω στα 600€ για να πέσω εκεί που θέλω. Και το ίδιο και με την πώληση ενός ακινήτου».

Η κυβέρνηση χαρακτηρίζει ακριβώς γι αυτό το λόγο «τεχνητή» την εικόνα που δημιουργούν οι αγγελίες για την αγορά από τη στιγμή που δεν υπάρχει γνώση για τις συμφωνίες που τελικά γίνονται. Πλέον, η γνώση αυτών των συμφωνιών θα διορθώσει κάπως τη στρέβλωση υποστηρίζουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι.

Σημειώνω εδώ ότι σε άλλες χώρες όπως το Βέλγιο ΔΕΝ επιτρέπεται να υπάρχει απόκλιση ανάμεσα στην τιμή αγγελίας και στο τελικό συμβόλαιο που θα υπογραφεί ακριβώς για να μην «ζητάει ο καθένας ό,τι θέλει».



Σύμφωνα με εκπροσώπους των μεσιτών, το μέτρο ειδικά στις περιπτώσεις παλαιότερων ακινήτων θα φανερώσει αποκλίσεις «θηριώδεις» πολλές φορές. Κι αυτό γιατί παρά την υποχρέωση της εξόφλησης μέσω τραπεζών, τα μετρητά ζουν και βασιλεύουν.



Σε κάθε περίπτωση το πόσο κάτω από την τιμή αγγελίας θα καταλήξει η τιμή της διαπραγμάτευσης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες οι κυριότεροι των οποίων είναι:

-Ο χρόνος που το ακίνητο βρίσκεται σε αγγελία ( άλλο ένας μήνας άλλο ένας χρόνος)

-Κατά πόσο η ζητούμενη τιμή ανταποκρίνεται στα πραγματικά στοιχεία του ακινήτου. Πολλές φορές το ύψος της τιμής καθορίζουν συναισθηματικοί λόγοι

-Η ανάγκη στην οποία βρίσκεται ο ιδιοκτήτης

-Ακόμη και το ύψος της ζητούμενης τιμής. Μια «έκπτωση» 20.000€ είναι διαφορετική σε ένα ακίνητο του 1εκατομμύρίου και διαφορετική σε ένα των 100.000€



Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας δείχνουν ότι από το 2018 μέχρι και τον Ιούνιο φέτος οι τιμές των ακινήτων έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 48%. Περίπου 45% είναι η αντίστοιχη αύξηση στα ενοίκια.



Υπ’ όψη πάντως της κυβέρνησης έχουν τεθεί και 2 ακόμη μέτρα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.



Το πρώτο έχει να κάνει με το Ισπανικό μοντέλο που ακολουθείται στις μισθώσεις. Στην Ισπανία αν ένας ιδιοκτήτης ακινήτου ανανεώσει το μισθωτήριο με τον ενοικιαστή του για τουλάχιστον 3 χρόνια και στην τριετία αυτή ΔΕΝ αυξήσει το μίσθωμα πάνω από 5% μέσο όρο, τότε έχει μείωση φόρου 20%.

Το μέτρο αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την συγκράτηση των μισθωμάτων.



Η δεύτερη πρόταση αφορά την επιβολή ενός φόρου 5-6% επί του τζίρου στα ακίνητα που έχουν αγοραστεί στο πλαίσιο της Golden Viza ( υπολογίζονται σε περίπου 15-20.000) και χρησιμοποιούνται όμως στη βραχυχρόνια μίσθωση. Ένα μέτρο με στόχο την ενίσχυση του στοκ των διαθέσιμων κατοικιών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.