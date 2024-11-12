Κλείσιμο με άνοδο για το χρηματιστήριο των ΗΠΑ

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο Dow Jones σκαρφάλωσε σε ιστορικό υψηλό χάρη στην ώθηση από μετοχές του τραπεζικού κλάδου και ο S&P 500 έσπασε ξανά το φράγμα των 6.000 μονάδων.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 304,14 μονάδων (+0,69%), στις 44.293,13 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 11,99 μονάδων (+0,06%), στις 19.298,76 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 5,81 μονάδων (+0,10%), στις 6.001,35 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

