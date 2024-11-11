Bitcoin: Σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο - Ξεπέρασε και τις 88.000 δολ.

Αλλεπάλληλα ρεκόρ καταγράφει η τιμή του Bitcoin η οποία κατέκτησε και νέο υψηλό, ξεπερνώντας και τις 88.000 δολ. τη Δευτέρα, στον απόηχο της επανεκλογής του Ντόναλντ Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές.

Ειδικότερα, η τιμή του μεγαλύτερου κρυπτονομίσματος έφτασε στις 88.409,68 δολ., σύμφωνα με την Coin Metrics.

Την ίδια στιγμή, με άνοδο άνω του 6% κινήθηκε το Ether, το οποίο έφτασε στις 3.358,68 δολ., ύστερα από το άλμα της τάξης του 30% που κατέγραψε την προηγούμενη εβδομάδα, το οποίο έφερε το κρυπτονόμισμα πάνω από το όριο των 3.000 δολ. μέσα στο σαββατοκύριακο.

Ανοδικά συνέχισε να κινείται και το Dogecoin, το οποίο σύμφωνα με το CNBC ενισχύθηκε κατά 22%.

Σύμφωνα με την Susannah Streeter, επικεφαλής αγορών στην επενδυτική πλατφόρμα Hargreaves Lansdown, το ράλι που καταγράφει η αγορά των κρυπτονομισμάτων είναι απόρροια της "ευφορίας" που έχει δημιουργήσει στη συγκεκριμένη αγορά η νίκη του Ντόναλντ Τραμπ.

"Η δέσμευσή του να τα δώσει όλα στην αγορά των κρυπτονομισμάτων έχει στείλει το Bitcoin σε νέα συναρπαστικά επίπεδα" ανέφερε η Streeter σε ανάλυσή της.

"Εκανε στροφή στην υποστήριξη της συγκεκριμένης αγοράς και τώρα υπόσχεται να καταστήσει τις ΗΠΑ παγκόσμια πρωτεύουσα των κρυπτονομισμάτων. Οι κερδοσκόποι του Bitcoin ποντάρουν σε ένα πιο επιεικές ρυθμιστικό περιβάλλουν και προσδοκούν ότι οι αρχές θα δημιουργήσουν ένα αποθεματικό fund κρυπτονομισμάτων, το οποίο θα συμβάλει στην άνοδο της συνεχιζόμενης ζήτησης" συμπλήρωσε η ίδια.

Κατά την προεκλογική του καμπάνια, ο Τραμπ έδωσε μια σειρά από υποσχέσεις στη βιομηχανία των κρυπτονομισμάτων, όπως ότι θα κάνει τις ΗΠΑ "την πρωτεύουσα κρυπτονομισμάτων του πλανήτη", επιμένοντας ότι όλα τα Bitcoins θα πρέπει να εξορύσσονται εκεί.

Δεσμεύτηκε επίσης ότι θα διώξει τον πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ Gary Gensler, ο οποίος έχει ακολουθήσει μια επιθετική προσέγγιση στην αγορά των κρυπτονομισμάτων, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει αυτή τη δικαιοδοσία.

