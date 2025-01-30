Οι αγορές των ΗΠΑ πανικοβλήθηκαν τη Δευτέρα λόγω εικασιών ότι τα μοντέλα AI της κινεζικής DeepSeek θα συνέτριβαν τη ζήτηση για GPU (επεξεργαστές ειδικευμένοι για γραφικά), με τη μετοχή της Nvidia να πέφτει προσωρινά σχεδόν 20%.



Αλλά η Meta δεν κάνει πίσω, με τον διευθύνοντα σύμβουλό της Μαρκ Ζάκερμπεργκ να δεσμεύεται ότι ο τεχνολογικός γίγαντας θα επενδύσει «πάρα πολύ» στην τεχνητή νοημοσύνη —ακόμα και «εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια»— μακροπρόθεσμα, με αφορμή την ανακοίνωση των κερδών του πρώτου τριμήνου της Meta την Τετάρτη.

Ο Ζάκερμπεργκ ανακοίνωσε ήδη την περασμένη εβδομάδα ότι η Meta θα ξοδέψει περισσότερα από 60 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο το 2025 σε κεφαλαιουχικές δαπάνες, κυρίως σε κέντρα δεδομένων.Απαντώντας σε ερώτηση αναλυτή σχετικά με τον αντίκτυπο της DeepSeek στις δαπάνες τεχνητής νοημοσύνης της Meta, σχολίασε ότι οι μεγάλες δαπάνες για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης θα συνεχίσουν να αποτελούν «στρατηγικό πλεονέκτημα» για τη Meta.Η Meta θεωρεί τη DeepSeek νέο ανταγωνιστή και μαθαίνει από αυτή, αλλά είναι «πολύ νωρίς» να πούμε εάν η ζήτηση για τσιπ θα σταματήσει να αυξάνεται καθώς παραμένουν σημαντικά, τόνισε ο «ισχυρός άνδρας» της Meta, σημειώνοντας ότι η εταιρεία του«Σε αυτό το σημείο, θα στοιχημάτιζα ότι η ικανότητα δημιουργίας αυτού του είδους της υποδομής θα είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα τόσο για την ποιότητα της υπηρεσίας όσο και για το να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε την κλίμακα που θέλουμε», είπε.Ο στόχος της Meta με το επόμενης γενιάς ΑΙ γλωσσικό μοντέλο της ανοιχτού κώδικα, το Llama 4, είναι να το κάνει το πιο ανταγωνιστικό στον κόσμο, ακόμη και σε σύγκριση με κλειστά μοντέλα (όπως το ChatGPT), είπε ο Ζάκερμπεργκ. «Στόχος μας με το Llama 3 ήταν να κάνουμε τον ανοιχτό κώδικα ανταγωνιστικό με τα κλειστά μοντέλα», είπε. Και ο στόχος μας για το Llama 4 είναι να ηγηθεί.

