Η Motor Oil μπαίνει στην αγορά του καφέ: Εξαγόρασε την Taresso Artisan Coffee Roasters

Η Core Innovations, θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Motor Oil, ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην εξαγορά της εταιρείας specialty καφέ Taresso Artisan Coffee Roasters, πετυχαίνοντας καθετοποίηση του coffee business και ενισχύοντας την τεχνογνωσία στο σύνολο της αλυσίδας αξίας του καφέ.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Taresso δημιουργήθηκε το 2014 παρέχοντας εξειδίκευση στην παραγωγή καφέ υψηλής ποιότητας. Διαθέτει ισχυρούς δεσμούς με καλλιεργητές (coffee farmers) για την προμήθεια πράσινου καφέ, παρέχοντας εγγύηση στην ποιότητα, ιχνηλασιμότητα και βιωσιμότητα. Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ICAP report, έχει τον 2ο μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης κύκλου εργασιών στις εταιρείες του ίδιου κλάδου. Αυτή τη στιγμή διαθέτει δύο καταστήματα σε Κολωνάκι και Λ. Κηφισίας.

Η εταιρεία λειτουργεί μια σύγχρονη μονάδα παραγωγής στην Κόρινθο, ενώ διαθέτει γραφεία και αποθήκες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και σημαντικό δίκτυο συνεργατών στην Ελλάδα. Προσφέρει μεγάλη ποικιλία προϊόντων specialty καφέ, και αξεσουάρ, ενώ παρέχει στους συνεργάτες της πλήρη εξοπλισμό, ώστε να μυήσει τους καταναλωτές στην κατηγορία του specialty coffee.

Η Taresso συμμετέχει στην έκθεση HORECA 2025 και είναι Gold Sponsor στα Επίσημα Πρωταθλήματα Καφέ του Specialty Coffee Association (SCA), του μη κερδοσκοπικού οργανισμού που εκπροσωπεί χιλιάδες επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του καφέ

«Η συγκεκριμένη εξαγορά ενδυναμώνει το όραμά της Core Innovations, να κατακτήσει την κορυφαία θέση στο λιανικό εμπόριο, μέσω της συνεχούς καινοτομίας, της λειτουργικής αριστείας και της δέσμευσης για βιωσιμότητα. Στόχος της είναι να επαναπροσδιορίσει την ευκολία συνδέοντας απρόσκοπτα φυσικά και ψηφιακά κανάλια, στο πλαίσιο του νέου οικοσυστήματος Convenience Stores (Καταστήματα «Ευκολίας»). Με τον τρόπο στοχεύει να κάνει πιο εύκολη την καθημερινή ζωή με μια ποικιλία από εξυπνότερες, πιο γρήγορες και πιο προσιτές λύσεις», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Η στρατηγική ανάπτυξης και διαφοροποίησης του Ομίλου Motor Oil συνεχίζεται σε νέους κλάδους, και στον τομέα της λιανικής. Με αυτό τον τρόπο, ο Όμιλος παραμένει προσηλωμένος στην παροχή νέων λύσεων, δίνοντας προστιθέμενη αξία στο καταναλωτικό κοινό», καταλήγει η ανακοίνωση.

