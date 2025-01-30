Τραμπ: Οι αξιωματούχοι του συζητούν νέους περιορισμούς στις πωλήσεις της Nvidia στην Κίνα

Μετά τη χρηματιστηριακή «καταιγίδα» που προκάλεσε η DeepSeek, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ διερευνούν πρόσθετους περιορισμούς στην πώληση ημιαγωγών της Nvidia στην Κίνα, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Διευκρίνισαν πάντως ότι οι σχετικές συζητήσεις βρίσκονται σε πολύ πρώιμα στάδια, καθώς η νέα ομάδα εργάζεται βάσει των προτεραιοτήτων πολιτικής.



Οι αξιωματούχοι επικεντρώνονται στην πιθανή επέκταση των περιορισμών για την κάλυψη των τσιπ H20 της Nvidia, σύμφωνα με πηγές που ζήτησαν να μην κατονομαστούν. Το συγκεκριμένο τσιπ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη και τη λειτουργία λογισμικού και υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης, και είναι ένα προϊόν απομειωμένων δυνατοτήτων που έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στους υπάρχοντες περιορισμούς των ΗΠΑ στις αποστολές στην Κίνα.

Πηγή: The Washington Post

Οι πηγές διευκρίνισαν ότι η απόφαση για τυχόν περιορισμούς είναι πιθανότατα πολύ μακριά, δεδομένου ότι η κυβέρνηση Τραμπ μόλις αρχίζει να στελεχώνει τα σχετικά τμήματα. Ο υποψήφιος υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, ο εκλεκτός του Τραμπ για να ηγηθεί της υπηρεσίας που επιβλέπει τους περιορισμούς στο εμπόριο τσιπ, δήλωσε κατά τη διάρκεια μιας ακρόασης για την τοποθέτησή του ότι θα ήταν «πολύ δυνατός» στους ελέγχους ημιαγωγών, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.Οι μετοχές της Nvidia υποχώρησαν έως και 6,9% στη Νέα Υόρκη μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης από το Bloomberg, παρατείνοντας μια δύσκολη εβδομάδα για τον κατασκευαστή ημιαγωγών.Ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο. Ένας εκπρόσωπος της Nvidia αναφέρει σε δήλωσή του ότι η εταιρεία «είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την κυβέρνηση καθώς ακολουθεί τη δική της προσέγγιση για την τεχνητή νοημοσύνη».Μια απόφαση για αυστηρότερους περιορισμούς στη Nvidiaτης έντασης μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Έρχεται καθώς η κυβέρνηση των ΗΠΑ και η βιομηχανία τεχνολογίας αντιδρούν σε στοιχεία που δείχνουν ότι η Κίνα βρίσκεται πιο μπροστά στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης από ό,τι αναμενόταν.Για τη Nvidia, η οποία υπόκειται σε περιορισμούς ως προς το τι μπορεί να πουλήσει στην Κίνα ήδη από το 2022, η επέκταση των κανόνων θα έβλαπτε περαιτέρω τα έσοδά της στη μεγαλύτερη αγορά ημιαγωγών. Υποστηρίζει ότι οι περιορισμοί ενισχύουν την κινεζική αποφασιστικότητα να ανεξαρτητοποιηθεί από την αμερικανική τεχνολογία και θα αποδυναμώσουν τις αμερικανικές εταιρείες - δύο πράγματα που έρχονται σε αντίθεση με τους στόχους των εμπορικών δράσεων.«Τα όρια που έθεσε η κυβέρνηση Μπάιντεν βασίζονται στα επίπεδα επιδόσεων που επιτεύχθηκαν, ανέφερε η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.Το H20 είναι το αποτέλεσμα προηγούμενων γύρων περιορισμών που απαιτούσαν από τη Nvidia πρώτα να λάβει άδειες για εξαγωγές των καλύτερων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της. Η εταιρεία απάντησε με υποβαθμισμένες παραλλαγές - που ονομάζονταν H800 - που δεν ήταν τόσο ισχυρές. Αλλά η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν επέβαλε στη συνέχεια αυστηρότερα όρια απόδοσης το 2023 που περιλάμβαναν αυτό το τσιπ. Η Nvidia απάντησε με το H20, μια περαιτέρω απομειωμένη έκδοση.Η ιδέα της ενίσχυσης των υφιστάμενων εμπορικών περιορισμών ώστε να συμπεριληφθούν τα τσιπ H20 έχει διατυπωθεί εδώ και αρκετό καιρό στην Ουάσιγκτον. Το προσωπικό της κυβέρνησης Μπάιντεν συνέστησε τέτοιους περιορισμούς, είπαν οι πηγές, αλλά οι αξιωματούχοι τελικά δεν συνέχισαν τα μέτρα πριν εγκαταλείψουν τα καθήκοντά τους.Τα τσιπ Nvidia, ήδη η πιο περιζήτητη τεχνολογία για την εκτίναξη της τεχνητής νοημοσύνης, τίθενται υπό ακόμη πιο έντονο έλεγχο αφού η κινεζική νεοφυής εταιρεία DeepSeek κυκλοφόρησε ένα νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που είπε ότι τις επιδόσεις αντίστοιχων προσφερόμενων προϊόντων από τη OpenAI, την Google (Alphabet) και τη Meta. Η κινεζική εταιρεία υποστηρίζει ότι το σύστημά της κατασκευάστηκε με ένα κλάσμα του κόστους, ενώ χρησιμοποιούσε παλαιότερα τσιπ Nvidia.Η πιθανή απειλή για το πλεονέκτημα των αμερικανικών εταιρειών στον κλάδο πυροδότησε μια πτώση για τις μετοχές της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των Microsoft, Nvidia, Oracle και Google, διαγράφοντας συνολικάσε χρηματιστηριακή αξία τη Δευτέρα. Η Microsoft και η OpenAI διερευνούν κατά πόσον τα δεδομένα που εξάγονται από την τεχνολογία της OpenAI αποκτήθηκαν με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο από ομάδα που συνδέεται με τη DeepSeek, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

