Το Πανεπιστήμιο Πειραιά, αναγόρευσε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Πειραιώς Χρήστο Μεγάλου, σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Σε ειδική εκδήλωση, τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καθηγητής Μιχαήλ Σφακιανάκης, χαρακτήρισε τον τιμώμενο, ως μια εξέχουσα επιχειρηματική προσωπικότητα, που ενσαρκώνει στο ακέραιο τις αρετές του σύγχρονου ηγέτη. Ένας ηγέτης που δεν βολεύεται, που επιλέγει την πρόκληση αντί την ασφαλή επιλογή, που συμβάλει ουσιαστικά στην ανάκαμψη και την πρόοδο αλλά παράλληλα έχει το βλέμμα του σταθερά στραμμένο στη στήριξη της παραγωγικής τάξης, την υγιή επιχειρηματικότητα, το περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην κοινωνία και τη χώρα, με ένα πλέγμα πρωτοβουλιών και δράσεων. Το επιστέγασμα του επιχειρηματικού του οράματος για την Πειραιώς επιβραβεύθηκε το 2024, μόλις λίγα χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως Διευθύνων Σύμβουλος, στο πλαίσιο του θεσμού Euromoney Awards for Excellence 2024, ως η πρώτη Τράπεζα παγκοσμίως με την καλύτερη αναδιοργάνωση (The World’s Best Bank Transformation).

Εκ παραλλήλου, η συμβολή του τιμώμενου για τον πολιτισμό, την ενίσχυση της νέας γενιάς, τη νεανική επιχειρηματικότητα, την εκπαίδευση είναι υψηλής αξίας. Ο Χρήστος Μεγάλου έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ίδρυση και λειτουργία στο Πανεπιστήμιό μας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών MBA in

Sustainability powered by Piraeus, του μοναδικού ΜΠΣ στην Ελλάδα χωρίς δίδακτρα. Μεταξύ άλλων, είναι μέλος στο Advisory Board του Τμήματος

Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής και συμβάλλει καθοριστικά στην προσαρμογή του προγράμματος σπουδών στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς, όπως άλλωστε έχει καθιερωθεί και για τις άλλες Σχολές στο Πανεπιστήμιό μας, στο πλαίσιο της εξωστρέφειάς του.

Ακολούθησε η παρουσίαση του έργου του Τιμωμένου (Laudatio) από τον Πρόεδρο του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Καθηγητή

Δημήτριο Γεωργακέλλο, ο οποίος τον καλωσόρισε στον κύκλο των επιτίμων διδακτόρων του Πανεπιστημίου και την ακαδημαϊκή οικογένεια και παρέθεσε την

πραγματικά εντυπωσιακή διαδρομή του. Το ανήσυχο πνεύμα του τον οδηγεί, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, έξω από τα σύνορα της Ελλάδας, όπου διαπρέπει στον διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα εργαζόμενος για την Barclays Worldwide, την Credit Suisse Europe και την Credit Suisse Investment Banking Europe, την επενδυτική τραπεζική για την Νότια Ευρώπη την Fairfax Financial Holdings και την Advent International. To 2013, ο Χρήστος Μεγάλου με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην Ελλάδα έρχεται από την Credit Suisse για να αναλάβει Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Ergasias S.A., με επιτυχημένη θητεία, η οποία λήγει το 2015. Στην Eurobank πραγματοποίησε την μεγαλύτερη αύξηση κεφαλαίου στον χρηματοπιστωτικό τομέα στην Ευρώπη το 2014, ύψους 2,9 δις. ευρώ με την οποία επέστρεψε η Eurobank στον ιδιωτικό τομέα. Το 2017 σε ένα σημαντικά δύσκολο σημείο της Ελληνικής Οικονομίας αναλαμβάνει το τιμόνι της Πειραιώς, για την οποία εκπονεί ένα σχέδιο εξυγίανσης, το οποίο ολοκληρώνεται με μεγάλη επιτυχία και μάλιστα, ένα χρόνο νωρίτερα από τις προβλέψεις.

Προσωπικότητα με έντονα κοινωνικά ενδιαφέροντα και ανησυχίες, υλοποιεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική με πρωτοβουλίες υποστήριξης σε μια σειρά από άξονες, όπως ο πολιτισμός, η εκπαίδευση, η επιχειρηματικότητα, η ισότητα των φύλων, η βιώσιμη ανάπτυξη και το περιβάλλον.

Η τελετή αναγόρευσης ολοκληρώθηκε με την ομιλία του τιμωμένου Χρήστου Μεγάλου, ο οποίος ευχαρίστησε το Πανεπιστήμιο και τη Σχολή για την τιμή, που

του επιφύλαξαν επισημαίνοντας ότι η επιτυχημένη πορεία στην Πειραιώς είναι ομαδική προσπάθεια και με την έννοια αυτή η τιμή αποδίδεται και στους

συνεργάτες του. Όπως ανέφερε Έμπνευση και ευγνωμοσύνη οφείλει στους γονείς του που του ενέπνευσαν την ανιδιοτέλεια και την αγάπη για την πατρίδα του αλλά τους μέντορές του, τους δασκάλους του και την οικογένειά του που στήριξε τις προσπάθειές του. Ως εκφραστής της ηθικής ηγεσίας θεωρεί ότι η ηγετική θέση δεν μπορεί να είναι ευκαιρία μόνο για προνόμια, αλλά η επιδίωξη ανάληψης ευθύνης που αναλογεί απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, τη Χώρα και την ανθρωπότητα. Με την έννοια αυτή ο ηγέτης αισθάνεται υπόλογος στη συνείδησή του και στο σύνολο των συμπολιτών του, όχι μόνο στους επιχειρηματικούς του εταίρους, τόνισε.

Απευθυνόμενος τέλος προς τους φοιτητές και σπουδαστές ανέφερε: «Κοιτάζοντας τα πρόσωπα των νέων ανθρώπων, που παρευρίσκονται σήμερα μαζί μας, διαπιστώνω τη δυναμική της γενιάς τους και αισθάνομαι ότι η χώρα μας είναι πια στη σωστή πορεία. Η Ελλάδα, με τις προσπάθειες και τις θυσίες όλων, μπόρεσε να ξανασταθεί στα πόδια της. Προχωρήστε με αισιοδοξία και δυναμισμό, με εμπιστοσύνη στον εαυτό σας και στις δυνατότητές σας. Παραφράζοντας τον Ανδρέα Κάλβο θα έλεγα: «θέλει αρετή και τόλμη η ζωή».

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης, η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σοφία Βούλτεψη, η Πρόεδρος της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, ο Γ. Γ. Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής Κωνσταντίνος Γλούμης-Ατσαλάκης, στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς και του ευρύτερου επιχειρηματικού χώρου, καθώς και πλήθος ακαδημαϊκών και φοιτητών.

