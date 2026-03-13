Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επέκρινε την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) την Παρασκευή για την προσωρινή άρση ορισμένων κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο, σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι εκτινασσόμενες τιμές ενέργειας εν μέσω των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων στο Iράν.

Οι ΗΠΑ ήραν προσωρινά ορισμένες κυρώσεις κατά της Ρωσίας αργά το βράδυ της Πέμπτης, επιτρέποντας την παράδοση και πώληση ρωσικού πετρελαίου που είχε παραμείνει ακινητοποιημένο στη θάλασσα, σημειώνει το Politico.

«Πιστεύουμε ότι αυτό είναι λάθος», δήλωσε ο Μερτς. «Αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα τιμών, όχι πρόβλημα προσφοράς. Και σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να μάθω ποιοι άλλοι παράγοντες οδήγησαν την αμερικανική κυβέρνηση σε αυτή την απόφαση», πρόσθεσε.

Ο Μερτς είπε ότι η απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης αποτέλεσε έκπληξη, διαψεύδοντας τις ελπίδες του ότι οι ΗΠΑ θα απέφευγαν τέτοιες κινήσεις, καθώς άλλα μέλη της G7 είχαν παροτρύνει έντονα τον Τραμπ να μην χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία κατά τη διάρκεια κοινής τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη.

«Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η Ρωσία δεν θα εκμεταλλευτεί τον πόλεμο στο Iράν για να αποδυναμώσει την Ουκρανία», δήλωσε ο Μερτς. «Ούτε θα επιτρέψουμε στη Ρωσία να δοκιμάσει το NATO στην ανατολική του πτέρυγα και στον βορρά», επεσήμανε

Ο Μερτς υπογράμμισε ότι η Γερμανία, μαζί με τους εταίρους της στη G7 και το Iσραήλ, εργάζεται για τον τερματισμό του πολέμου. Επανέλαβε επίσης τις ανησυχίες του ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ενδέχεται να μην διαθέτουν σαφή στρατηγική για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Υπό το βάρος των εκρηκτικά αυξανόμενων τιμών ενέργειας, ο Μερτς αναφέρθηκε επίσης στην απελευθέρωση διεθνών αποθεμάτων πετρελαίου τις τελευταίες ημέρες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Γερμανίας, κάτι που, όπως είπε, «θα βοηθήσει να μετριαστούν σε κάποιο βαθμό οι τιμές της ενέργειας».

Πηγή: skai.gr

