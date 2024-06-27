Μειώθηκε ο ρυθμός των καταθέσεων, αυξήθηκαν τα δάνεια τον Μάιο 

Μείωση κατά 274 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Μάιο του 2024, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 348 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε αμετάβλητος στο 2,3% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Αντιθέτως οι καταθέσεις από επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 577 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 36 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 3,1% από 4,4% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, οι καταθέσεις των Μη Χρηματοπιστωτικών Επιχειρήσεων (MXE) αυξήθηκαν κατά 559 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 154 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 18 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 190 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Συνολικά οι καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν κατά 303 εκατ. ευρώ, το Μάιο του 2024, έναντι αύξησης κατά 384 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 2,5% από 2,8% τον προηγούμενο μήνα.

Στο σκέλος των χορηγήσεων, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Μάιο του 2024, ήταν θετική κατά 105 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 730 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 8,3% από 7,8% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) αυξήθηκε στο 7,6% από 6,9% τον προηγούμενο μήνα.

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 78 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 298 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε στο 13,7% από 15,8% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 27 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 432 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ωστόσο, αρνητική κατά 32 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, το Μάιο του 2024, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 34 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -1,0% από -1,1% τον προηγούμενο μήνα.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε στο 4,8% από 4,5% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 66 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 789 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

