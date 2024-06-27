Αύξηση 13,1% σημείωσε ο όγκος της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας τον Μάρτιο εφέτος, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον συγκεκριμένο μήνα εκδόθηκαν 3.728 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 864.988 m2 επιφάνειας και 3.248.483 m3 όγκου.

Αποτέλεσμα ήταν να σημειωθεί αύξηση κατά 39,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 37,7% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 13,1% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023.

Το α' τρίμηνο, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει αύξηση κατά 42,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 40,4% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 26,7% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

