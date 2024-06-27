ΔΕΗ-Στάσσης: Αύξηση του μερίσματος, ανάπτυξη σε ΑΠΕ και τηλεπικοινωνίες

Αύξηση του μερίσματος για τους μετόχους της ΔΕΗ στο 55% των καθαρών κερδών έως το 2026, από 35% σήμερα, διάστημα στο οποίο αναμένεται και αύξηση του μεγέθους των κερδών, ανήγγειλε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης κατά την ομιλία του στη σημερινή ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση της διοίκησης για διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2023 ύψους 0,25 ευρώ ανά μετοχή, για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια, αποτέλεσμα, όπως σημείωσε ο κ. Στάσσης, του μετασχηματισμού της Επιχείρησης που ξεκίνησε το 2019.

«Η ΔΕΗ βρίσκεται σε συνεχές ταξίδι μετασχηματισμού με επίκεντρο την πράσινη μετάβαση, την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών και τη σταδιακή απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων. Η αλλαγή πορείας είναι εμφανής στα αποτελέσματα, η ΔΕΗ σήμερα είναι μία υγιής εταιρεία που παράγει αξία για όλους τους stakeholders, ικανή να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Στόχος είναι ο μετασχηματισμός της ΔΕΗ σε κορυφαία εταιρεία καθαρής ενέργειας και κρίσιμων υποδομών στη ΝΑ Ευρώπη», τόνισε ο κ. Στάσσης.

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ επανέλαβε την αναβάθμιση του στόχου για λειτουργικά κέρδη (EBITDA) στο 1,8 δισ. ευρώ το 2024, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε:

Στο τέλος του 2023 οι μονάδες ΑΠΕ σε λειτουργία ήταν 4,6 γιγαβάτ ενώ άλλα 2,8 γιγαβάτ ήταν υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή.

Η έξοδος από τον λιγνίτη θα ολοκληρωθεί έως το 2026. Το 2023 η λιγνιτική ισχύς μειώθηκε κατά 0,9 γιγαβάτ, ενώ οι ΑΠΕ αυξήθηκαν κατά 1,1 γιγαβάτ.

Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα το 2023 μειώθηκαν κατά 34% σε σχέση με το 2022 και διαμορφώθηκε σε 9,7 εκατ. τόνους.

Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών το δίκτυο FTTH (Fiber To The Home) της ΔΕΗ έφθασε πέρυσι σε 140.000 νοικοκυριά στην Αττική και 185.000 στο τέλος Μαρτίου 2024. Στόχος το 2025 είναι η κάλυψη 1,7 εκατ. νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Η εμπορική διάθεση του δικτύου θα ξεκινήσει εντός του 2024, ενώ για την τριετία 2024-2026 προγραμματίζονται επενδύσεις ύψους 680 εκατ. στον τομέα. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απόσχιση του τηλεπικοινωνιακού κλάδου χονδρικής και την εισφορά του στην 100% θυγατρική εταιρεία «Fibergrid».

Επίσης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη θέσπιση νέου προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών μέχρι 10% του μετοχικού κεφαλαίου σε τιμές από 2,48 ευρώ (που είναι η ονομαστική αξία της μετοχής) έως 29 ευρώ ανά μετοχή.

Οι προτάσεις προς τη Γενική Συνέλευση εγκρίθηκαν με υψηλή πλειοψηφία, από 87 έως 99,8%.

