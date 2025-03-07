Wall Street: Κλείσιμο με πτώση

Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με τη δασμολογική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 427,51 μονάδων (–0,99%), στις 42.579,08 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 483,48 μονάδων (–2,61%), στις 18.069,26 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 104,11 μονάδων (–1,78%), στις 5.738,52 μονάδες.

