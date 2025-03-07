Αυτόματη διακοπή χρεώσεων Δήμων στα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα

Του Βαγγέλη Δουράκη

Το… αυτονόητο υιοθετεί η νέα ρύθμιση για διαγραφή χρεών ιδιοκτητών ακινήτων σε Δήμους. Η σχετική διάταξη προβλέπει την απαλλαγή από δημοτικά τέλη, αλλά και την αναδρομική διαγραφή των οφειλών που είχαν προκύψει για μη ηλεκτροδοτούμενα και κενά ακίνητα. Τέλη καθαριότητας και φωτισμού χρεώνονταν κανονικά ακόμη και αν είχε διακοπεί το ρεύμα, για αυτό και η Πολιτεία αποφάσισε πέρα από τη διαγραφή να προωθήσει και μια αυτοματοποιημένη διαδικασία διακοπής των σχετικών χρεώσεων.

Εντούτοις, εάν κάποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων ήδη έχουν καταβάλλει τα σχετικά ποσά δεν πρόκειται να τα πάρουν πίσω. Η ρύθμιση αυτή του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο για την κεφαλαιαγορά το οποίο θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση ως και την Παρασκευή 14 Μαρτίου.

Τι προβλέπει η ρύθμιση για μη ηλεκτροδοτούμενα

Με την εν λόγω ρύθμιση, οι ιδιοκτήτες ακινήτων απαλλάσσονται από οφειλές οι οποίες προέκυψαν από απλήρωτα τέλη καθαριότητας και φωτισμού εφόσον υποβάλουν στο Δήμο υπεύθυνη δήλωση και βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου περί της διακοπής ηλεκτροδότησης κατά το διάστημα αναφοράς.

Σε περίπτωση που οι σχετικές οφειλές έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, το ανεξόφλητο υπόλοιπο διαγράφεται με αίτηση του οφειλέτη προς τον Δήμο η διάταξη ορίζει ότι ποσά δημοτικών τελών που έχουν ήδη καταβληθεί από τους ιδιοκτήτες των μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων δεν αναζητούνται και δεν επιστρέφονται.

Όπως προβλέπει η διάταξη για ακίνητο που «σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και το οποίο, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου αυτού, δεν χρησιμοποιούνταν κατά το διάστημα αναφοράς, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται».

Για την απαλλαγή των κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων από την επιβολή δημοτικών τελών το υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προωθεί μια νέα αυτοματοποιημένη διαδικασία διακοπής των χρεώσεων.

Από την ημέρα που θα διακόπτεται η ηλεκτροδότηση του ακινήτου ο ιδιοκτήτης θα απαλλάσσεται αυτόματα από τα δημοτικά τέλη χωρίς να απαιτείται η υποβολή της σχετικής δήλωσης στο Δήμο.

Εξόφληση χρεών στους Δήμους σε 60 δόσεις

Στις 14 Μαρτίου πάντως, λήγει και η προθεσμία που έχουν στη διάθεσή τους όσοι έχουν χρέη προς τους Δήμους, προκειμένου να τα εξοφλήσουν σε έως 60 δόσεις με «κούρεμα» των προσαυξήσεων έως και 95%.

Η ρύθμιση αφορά κάθε είδους οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα (όπως τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης – ΔΕΥΑ) που βεβαιώθηκαν έως τις 31 Οκτωβρίου 2024.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται προς την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, της περιφέρειας ή του νομικού του προσώπου.

Για όσους έχουν εκδώσει βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη τα χρέη καταβάλλονται με απαλλαγή από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα ως και 95%.

Συγκεκριμένα, φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια του ευάλωτου μπορούν με αίτηση τους να ρυθμίσουν τις οφειλές και να απαλλαγούν από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα σε ποσοστά 95% για εφάπαξ εξόφληση της οφειλής, 85% για αποπληρωμή σε 2 έως 6 δόσεις, 80% για 7 έως 12 δόσεις και 75% για 13 έως 60 δόσεις.

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες (εκτός της τελευταίας) και δεν μπορεί να είναι μικρότερες των 50 ευρώ.

Σε περίπτωση μη καταβολής δυο συνεχόμενων δόσεων ή τριών δόσεων συνολικά, η ρύθμιση διακόπτεται και βεβαιώνονται εκ νέου τα οφειλόμενα, μαζί με τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις που έχουν διαγραφεί.

Εφόσον ο οφειλέτης έχει καταβάλει το 5% της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή μέχρι 5.000 ευρώ, ή το 10% της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή πάνω από 5.000 ευρώ ο δήμος ή το νομικό πρόσωπο προβαίνει σε εντολή άρσης της δέσμευσης της φορολογικής ενημερότητας και σε εντολή για επαναδέσμευση σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και μίας από τις δόσεις.

Με τις ίδιες προϋποθέσεις, αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων του οφειλέτη. Αν ο οφειλέτης απωλέσει τη ρύθμιση τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.



