Με αιχμή την ΙΟΝ ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος δημιουργεί έναν μεγάλο όμιλο τροφίμων

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο στρατηγικός σχεδιασμός του επιχειρηματία Σπύρου Θεοδωρόπουλου για την επόμενη μέρα της ΙΟΝ, τον έλεγχο της οποίας έχει η Bespoke SGA Holdings.

Έχοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο στις επιχειρηματικές συμφωνίες των τελευταίων ετών, ο κ. Θεοδωρόπουλος, ο οποίος είναι υποψήφιος για την προεδρία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, προχωρά με σταθερά βήματα στη δημιουργία ενός μεγάλου σε μέγεθος ομίλου τροφίμων με αιχμή την κορυφαία σοκολατοβιομηχανία της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, εχθές ανακοινώθηκε η εξαγορά του 75% της καραμελοποιίας Λάβδας από την ΙΟΝ, με την συνένωση των δύο ιστορικών ελληνικών εταιρειών να εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει οικονομίες κλίμακος και θα ενδυναμώσει περαιτέρω την ανάπτυξή τους στις αγορές που δραστηριοποιούνται, δημιουργώντας επιπλέον αξία για τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και τους καταναλωτές.

Με την εξαγορά του 75% της καραμελοποιίας Λάβδας, η ΙΟΝ επιστρέφει δυναμικά στον κλάδο των ζαχαρωδών προϊόντων εμπλουτίζοντας ξανά το χαρτοφυλάκιό της. Η ΙΟΝ, με ιστορία 94 ετών, δραστηριοποιείτο και στον κλάδο της καραμέλας από το 1930 έως το 2016, διαθέτοντας στην αγορά, εμβληματικά προϊόντα. Η Λάβδας δραστηριοποιείται από το 1953 στον χώρο της καραμελοποιίας στην ελληνική αγορά ενώ τα τελευταία χρόνια έχει εισχωρήσει στις αγορές της Ευρώπης, των ΗΠΑ, της Ασίας και των Αραβικών κρατών όπου απευθύνει περισσότερο από το 50% των προϊόντων της.

Ο κ. Θεοδωρόπουλος, αντιπρόεδρος της ΙΟΝ ΑΕ αναφερόμενος στην ολοκλήρωση της εξαγοράς σημείωσε ότι πρόκειται για μία εξαιρετικά σημαντική συμφωνία για τον κλάδο. «Είναι μεγάλη μας χαρά που καλωσορίζουμε στην οικογένεια μας μια ακόμα ιστορική ελληνική εταιρεία, την Λάβδας. Με τους ανθρώπους που έχουν δημιουργήσει αυτή τη σπουδαία εταιρεία μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες και το ίδιο ήθος. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη και η ενίσχυση της εξωστρέφειας ώστε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε τα προϊόντα μας σε ακόμα περισσότερους καταναλωτές σε όλο τον κόσμο» τόνισε. Να σημειωθεί ότι ο κ. Θεοδωρόπουλος κατείχε ήδη στην εταιρεία Λάβδας ποσοστό της τάξεως του 25%.

Η συγκεκριμένη εξαγορά δεν αναμένεται να αποτελέσει την τελευταία κίνηση του επιχειρηματία Σπύρου Θεοδωρόπουλου, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση εξαγορών και άλλων εταιρειών στον κλάδο των τροφίμων. Αλλωστε η Bespoke SGA, εταιρεία συμμετοχών που ίδρυσε το 2022 ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, για να συγκεντρώσει όλες τις επενδύσεις του μετά τη συμφωνία με τη Mondelez για την πώληση της Chipita, στοχεύει σε μια θέση μεταξύ των κορυφαίων ομίλων τροφίμων. Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο του 2021 η αμερικανική πολυεθνική Mondelez International ανακοίνωσε την εξαγορά της Chipita έναντι 2 δισ. δολ., σ' ένα από τα μεγαλύτερα deal των τελευταίων ετών στον κλάδο των σνακς.

Την ίδια ώρα, στα σχέδια του κ. Θεοδωρόπουλου, σύμφωνα με όσα ανέφερε πρόσφατα, είναι η είσοδος της Bespoke SGA στο Χρηματιστήριο Αθηνών μέσα στην επόμενη τριετία-τετραετία, δηλαδή τη διετία 2027-2028 καθώς θα πρέπει να προηγηθούν οι σημαντικές επενδύσεις στις εταιρείες που βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα του ομίλου αλλά και η βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων.

Η Bespoke SGA τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της απέκτησε το 43,53% των μετοχών της ΙΟΝ και το 45% της Αφοί Ι. Κωτσιόπουλοι, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και την πώληση σοκολατοειδών και ζαχαρωδών προϊόντων. Τον Νοέμβριο του 2022, η εταιρεία απέκτησε επιπλέον ποσοστό 2,94% στο μετοχικό κεφάλαιο της ΙΟΝ. Οπότε, στο τέλος της πρώτης οικονομικής χρήσης κατείχε 46,47% στην ΙΟΝ και 45% στην Κωτσιόπουλοι. Σε συνέχεια νέας συναλλαγής, η Bespoke SGA Holdings κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών της ΙΟΝ, ήτοι 60,98%, καθώς και το 60% της Κωτσιόπουλοι. Και οι δύο εταιρείες είναι πλέον θυγατρικές της Bespoke.

Τα επόμενα βήματα για το «χτίσιμο» του ομίλου τροφίμων αποτέλεσαν η απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Έδεσμα, που δραστηριοποιείται στην παραγωγή αλλαντικών και του 100% της Αμβροσία, με δραστηριότητα στην παρασκευή και την επεξεργασία τροφίμων (σαλατών και έτοιμων φαγητών). Επίσης, ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Ελληνικοί Χυμοί στη νεοϊδρυθείσα Juice Invest. Ακολούθησε η συγχώνευση των εταιρειών Έδεσμα, ΑΕΠ Κεφαλαρίου ΑΕ και Νίκας, με απορρόφηση των δύο πρώτων από τη Νίκας, καθώς και η συγχώνευση των Ελληνικών Χυμών με την Juice Invest, με απορρόφηση της Juice Invest από την Ελληνικοί Χυμοί. Ο όμιλος πλέον διαρθρώνεται με μητρική την Bespoke και δραστηριότητα τα αλλαντικά, σοκολατοειδή, έτοιμα τρόφιμα και σαλάτες και μη αλκοολούχα ποτά, με θυγατρικές τις εταιρείες Αμβροσία, Νίκας, Αλλαντικά Μακεδονίας, Nikas Skopje, Nikas Bulgaria, Nikas Group, Ελληνικοί Χυμοί, ΙΟΝ και Κωτσιόπουλοι.

Σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Bespoke SGA Holdings για την πρώτη οικονομική χρήση (από τον Μάρτιο του 2022 έως και τον Δεκέμβριο του 2022) οι πωλήσεις ανήλθαν σε επίπεδο ομίλου στα 54,8 εκατ. ευρώ, τα μεικτά κέρδη στα 5,8 εκατ. ευρώ, με το προσαρμοσμένο EBITDA να είναι αρνητικό κατά 729.000 ευρώ για τον όμιλο και 1,3 εκατ. ευρώ για την εταιρεία. Τα αποτελέσματα της πρώτης χρήσης μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες 10,8 εκατ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

