Αύξηση κατά 90% των Τούρκων που επισκέφθηκαν την Ελλάδα το 2023

Αλματώδης αύξηση της ροής Τούρκων τουριστών στην Ελλάδα καταγράφηκε το 2023, ενώ πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των Ελλήνων - συγκεκριμένα στην τρίτη θέση - βρέθηκε η Τουρκία την ίδια χρονιά.

Το 2023, σημειώθηκε αύξηση κατά 90% των Τούρκων που επισκέφθηκαν την Ελλάδα σε σχέση με το 2022 (από 478.000 το 2022, 877.00 το 2023).

Η Τουρκία ήταν ο τρίτος δημοφιλέστερος τουριστικός προορισμός για τους Έλληνες το 2023. Τη γειτονική χώρα επισκέφθηκαν το 2022 570.000 Έλληνες και το 2023 ο αριθμός τους ανήλθε σε 686.000 (αύξηση 20%).

Τα στοιχεία που δείχνουν ανοδική τροχιά στις τουριστικές ροές, παρουσίασε ο γενικός πρόξενος της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη, Σερκάν Γκεντίκ, σε workshop με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας στον τομέα του τουρισμού και την προώθηση διαφορετικών περιοχών και μορφών τουρισμού με επίκεντρο την Καππαδοκία, που διοργάνωσαν ο Τουρκικός Οργανισμός Προώθησης και Ανάπτυξης Τουρισμού (TGA) και το Γραφείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας στην Ελλάδα.

Επισημαίνοντας ότι υπάρχει μεγάλη δυναμική, κυρίως όσον αφορά τη Βόρεια Ελλάδα, καθώς η γεωγραφική εγγύτητα και η θετική αντίληψη και από τις δύο πλευρές είναι σημαντικά πλεονεκτήματα, ο κ. Γκεντίκ παρατήρησε ότι και στις δύο πλευρές δεν είναι απαραίτητες μεγάλες τουριστικές καμπάνιες για την τουριστική προώθησή τους, αλλά η παρουσίαση διαφορετικών προορισμών.

Η Τουρκία είναι πέρα από την Κωνσταντινούπολη και η Ελλάδα είναι πέρα από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τα νησιά, υπογράμμισε ο γενικός πρόξενος της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη.

Το 2023, την Τουρκία επισκέφθηκαν 56 εκατομμύρια τουρίστες. Την Κωνσταντινούπολη επέλεξαν 18 εκατομμύρια τουρίστες, ανέφερε ο διευθυντής του γραφείου Πολιτισμού και Τουρισμού της πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα, Βέλι Άιντιν, σημειώνοντας ότι η Καππαδοκία προσελκύει 4-5 εκατομμύρια επισκέπτες τον χρόνο.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας Θράκης, Βύρων Θεολόγης είπε ότι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη συνδέονται με τακτικές πτήσεις με την Κωνσταντινούπολη και ότι από εκεί το ταξίδι οδικώς για την Καππαδοκία διαρκεί 7 έως 8 ώρες.

Η Καππαδοκία έχει γεύσεις, αρώματα, θεάματα και τη βόλτα με το αερόστατο, το κόστος της οποίας ανέρχεται σε 150-180 ευρώ, τόνισε ο κ. Θεολόγης, υπογραμμίζοντας ότι τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι από την Ελλάδα επισκέπτονται την Κωνσταντινούπολη άνθρωποι όλων των ηλικιών, αλλά την Καππαδοκία επιλέγουν περισσότεροι νεαρής ηλικίας Έλληνες επισκέπτες.

Η Καππαδοκία «Η Γη των Παραμυθιών», αποτελεί ένα θαύμα της φύσης και εντάσσεται σε μία ταξιδιωτική διαδρομή, στην οποία μπορεί ο ταξιδιώτης να βιώσει ιστορία, τέχνη, ενέργεια και αξέχαστες στιγμές σε ένα αερόστατο, ανέφερε η εκπρόσωπος του Τουρκικού Οργανισμού Προώθησης και Ανάπτυξης Τουρισμού, Μπουρτζού Γκεζέρογλου.

Ανέφερε ακόμη, ότι με συμφωνία συνεργασίας που υπέγραψαν ο Οργανισμός Προώθησης και Ανάπτυξης Τουρισμού της Τουρκίας (TGA) με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού (GSTC) η Τουρκία έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που αναπτύσσει ένα υποχρεωτικό εθνικό πρόγραμμα, βάσει του οποίου η τουρκική τουριστική βιομηχανία θα επιταχύνει τις παγκόσμιες πρακτικές βιωσιμότητας.

Στην ιστορία της Καππαδοκίας που φιλοξένησε διαφορετικούς πολιτισμούς στο πέρασμα των αιώνων, αναφέρθηκε η Σουκράν Ούνσερ, διεύθυντρια του Κέντρου Ερευνών Καππαδοκίας του Πανεπιστημίου Καππαδοκίας.

Το workshop πραγματοποιείται σήμερα Τρίτη στη Θεσσαλονίκη και αύριο στην Αθήνα, με την υποστήριξη της Turkish Airlines, της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού (FedHATTA), του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (HATTA) και της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας Θράκης.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονία, Βίκυ Χατζηβασιλείου, ο πρόεδρος του ΕΕΘ Μιχάλης Ζορπίδης και εκπρόσωποι ταξιδιωτικών πρακτορείων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.