Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου παρέμεινε στάσιμη τον Ιούλιο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, μια δυσοίωνη είδηση για την υπουργό οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς, καθώς προετοιμάζεται για την παρουσίαση του προϋπολογισμού το φθινόπωρο.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια επιβράδυνση σε σύγκριση με τον Ιούνιο, μήνα κατά τον οποίο η οικονομία είχε αναπτυχθεί κατά 0,4%, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS). Παρά την ισχυρή ανάπτυξη του ΑΕΠ κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, που κατέστησε το Ηνωμένο Βασίλειο την ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία της G7, η επιβράδυνση κατά το δεύτερο εξάμηνο ήταν ευρέως αναμενόμενη.

Η μηδενική ανάπτυξη του Ιουλίου σε ετήσια βάση εγείρει ερωτήματα σχετικά με την υπόσχεση των Εργατικών για επανεκκίνηση της οικονομίας.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του τριμήνου έως το τέλος Ιουλίου, η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Σχολιάζοντας τα στοιχεία, η διευθύντρια οικονομικών στατιστικών της ONS, Λιζ ΜακΚιούν, δήλωσε ότι οι μειώσεις στην παραγωγή αντιστάθμισαν την πενιχρή ανάπτυξη στις υπηρεσίες και τις κατασκευές. «Η ανάπτυξη της οικονομίας στο σύνολό της συνέχισε να επιβραδύνεται τους τελευταίους τρεις μήνες», είπε. «Ενώ η ανάπτυξη των υπηρεσιών διατηρήθηκε, η παραγωγή υποχώρησε περαιτέρω. Στον τομέα των υπηρεσιών, η υγεία, ο προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και οι υπηρεσίες υποστήριξης γραφείου είχαν καλές επιδόσεις, ενώ οι πτώσεις στην παραγωγή οφείλονταν σε εκτεταμένη αδυναμία σε όλους τους κλάδους της μεταποίησης».

Η κυβέρνηση των Εργατικών έθεσε την ανάπτυξη της οικονομίας ως προτεραιότητά της όταν ανέλαβε την εξουσία το περασμένο καλοκαίρι, αλλά η Υπουργός Οικονομικών παραδέχτηκε αυτή την εβδομάδα ότι η οικονομία έχει «κολλήσει».

Ο εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ έχει αποδειχθεί τροχοπέδη για την παγκόσμια δραστηριότητα φέτος, αλλά επιχειρηματικοί κύκλοι αποδίδουν την επιβράδυνση της ανάπτυξης στην αύξηση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης των εργοδοτών κατά 25 δισεκατομμύρια λίρες, που επέβαλε η Ρέιτσελ Ριβς και τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο, παράλληλα με μια σημαντική αύξηση του εθνικού κατώτατου μισθού. Ο πληθωρισμός βρίσκεται σήμερα σχεδόν στο διπλάσιο του στόχου του 2% της Τράπεζας της Αγγλίας, βλάπτοντας τις προοπτικές για μελλοντικές μειώσεις επιτοκίων.

Η προσοχή στρέφεται τώρα γρήγορα στον επόμενο προϋπολογισμό, που αναμένεται στις 26 Νοεμβρίου, και η νευρικότητα για τα μέτρα που θα ακολουθήσουν επηρεάζει αρνητικά το κλίμα. Η υπουργός οικονομικών δέχεται πιέσεις να αυξήσει περαιτέρω τους φόρους για να καλύψει μια «μαύρη τρύπα» στα δημόσια οικονομικά που εκτιμάται μεταξύ 30 και 40 δισεκατομμυρίων λιρών. Η ίδια έχει αποκλείσει την αύξηση του φόρου εισοδήματος, των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων και του ΦΠΑ, τα οποία, όπως έχει δηλώσει επανειλημμένα, θα προκαλούσαν άμεση ζημιά στους «εργαζόμενους».

Το Βρετανικό Συμβούλιο Λιανικού Εμπορίου προειδοποίησε την Παρασκευή ότι 400 από τα μεγαλύτερα καταστήματα της χώρας θα μπορούσαν να κλείσουν εάν οι εγκαταστάσεις τους ενταχθούν σε μια προτεινόμενη υψηλότερη κλίμακα επιχειρηματικών συντελεστών. Υποστήριξε ότι ήδη βρίσκονται υπό σημαντική πίεση από το αυξανόμενο κόστος απασχόλησης και τους φόρους, που ευθύνονται για το κλείσιμο 1.000 τέτοιων χώρων τα τελευταία πέντε χρόνια.

Σχολιάζοντας τα στοιχεία της ONS, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε: «Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν περισσότερα που πρέπει να γίνουν για την ενίσχυση της ανάπτυξης, διότι, ενώ η οικονομία μας δεν είναι κατεστραμμένη, δίνει την αίσθηση ότι είναι κολλημένη. Αυτό είναι το αποτέλεσμα ετών υποεπένδυσης, το οποίο είμαστε αποφασισμένοι να αντιστρέψουμε μέσω του σχεδίου μας για την αλλαγή. Κάνουμε πρόοδο: η φετινή ανάπτυξη ήταν η ταχύτερη στην G7, από τις εκλογές τα επιτόκια έχουν μειωθεί πέντε φορές και οι πραγματικοί μισθοί έχουν αυξηθεί ταχύτερα από ό,τι υπό την προηγούμενη κυβέρνηση. Υπάρχουν περισσότερα να γίνουν για να χτίσουμε μια οικονομία που λειτουργεί για τους εργαζόμενους και τους ανταμείβει. Γι' αυτό μειώνουμε την περιττή γραφειοκρατία, μεταμορφώνουμε το σύστημα σχεδιασμού για να ξαναχτίσουμε τη Βρετανία και επενδύουμε δισεκατομμύρια λίρες σε προσιτές κατοικίες, στο Sizewell C και στις τοπικές μεταφορές σε όλη τη χώρα».

Ο σκιώδης υπουργός οικονομικών, Μελ Στράιντ, απάντησε: «Ενώ η κυβέρνηση παραπαίει από το ένα σκάνδαλο στο άλλο, το κόστος δανεισμού έφτασε πρόσφατα σε υψηλό 27 ετών - μια καταδικαστική ψήφος δυσπιστίας κατά των Εργατικών που καθιστά τις επώδυνες φορολογικές αυξήσεις σχεδόν βέβαιες. Δεν είναι περίεργο που ο Στάρμερ έχει αφαιρέσει από τη Ριβς τον έλεγχο του προϋπολογισμού. Αλλά το να την παραμερίσει δεν είναι αρκετό - πρέπει επίσης να απορρίψει την αποτυχημένη οικονομική της προσέγγιση που έχει κάνει τη Βρετανία φτωχότερη».



