Τι αυξήσεις θα πάρουν το 2026 οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά

Το μισό της αύξησης που θεωρητικά τους αναλογεί θα πάρουν στην «τσέπη» τη χρονιά που έρχεται εκείνοι οι συνταξιούχοι που διατηρούν προσωπική διαφορά: Εάν δεν είχαν προηγηθεί οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού η αύξηση αυτή απλά θα είχε «εξανεμιστεί». Όπως άλλωστε διευκρίνισαν αρμόδιοι Κυβερνητικοί παράγοντες «το 2026 θα πάρουν τουλάχιστον το μισό από το ποσό που τους αναλογεί από την ετήσια αναπροσαρμογή, ενώ το 2027 η αύξηση θα δοθεί ολόκληρη».

Ως γνωστόν, αυτή τη στιγμή σε σύνολο 2,5 εκατ. συνταξιούχων οι 671.000 διατηρούν προσωπική διαφορά και για αυτό τον λόγο επί της ουσίας έχουν «στέρηση» αυξήσεων τα τελευταία 3 χρόνια (2023, 2024, 2025), από όταν δηλαδή άρχισαν να χορηγούνται στους συνταξιούχους εκ νέου αυξήσεις.

Πως «λειτουργούσε» το σύστημα με την προσωπική διαφορά και τι αλλάζει

Αν ο συγκεκριμένος «μηχανισμός» των συμψηφισμών δεν καταργούνταν έστω σε δύο στάδια -με την διαδικασία όπως την εξήγγειλε ο πρωθυπουργός- ό,τι αύξηση έπαιρναν θα την απορροφούσε η προσωπική διαφορά και όταν μέσω των συγκεκριμένων αναπροσαρμογών έφταναν να καλύψουν και να ξεπεράσουν την προσωπική διαφορά τότε θα άρχιζαν να βλέπουν αυξήσεις στην «τσέπη» και φυσικά τη σύνταξή τους να ανεβαίνει. Όπως λειτουργούσε μέχρι τώρα το σύστημα χιλιάδες συνταξιούχοι θα έπρεπε να συμψηφίσουν ως και 300 ευρώ ή και 400 ευρώ προσωπικής διαφοράς με τις ετήσιες αυξήσεις, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι θα χρειάζονταν ακόμη και 10 χρόνια για να δουν πραγματικές αυξήσεις στον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Έτσι θα εφαρμοστεί η εξαγγελία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ για κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις. Η αρχική διατύπωση ήταν ότι το 2026 η προσωπική διαφορά πέφτει στο μισό και το 2027 καταργείται. Για την εφαρμογή της, όπως διευκρινίστηκε χθες από κύκλους του υπουργείου Εργασίας και του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα πάρουν τουλάχιστον το 50% της αύξησης για το 2026 και ολόκληρο το ποσό για το 2027.

Τι αυξήσεις θα πάρουν όσοι έχουν προσωπική διαφορά

Βάσει λοιπόν των συγκεκριμένων εξαγγελιών του Πρωθυπουργού, αλλά και των διευκρινίσεων που έγιναν, οι συνταξιούχοι που θα πάρουν ποσό αύξησης το οποίο θα ξεπερνά την προσωπική διαφορά σε ποσοστό 50% ως 99% θα έχουν «καθαρή» αύξηση που καλύπτει τουλάχιστον το 50% της προσωπικής διαφοράς.

Αν δηλαδή η αύξηση είναι 30 ευρώ και η προσωπική διαφορά 10 ευρώ, το καθαρό κέρδος θα είναι 20 ευρώ, που σημαίνει ότι από τα 30 ευρώ της αύξησης παίρνουν στην «τσέπη» το 67% της αύξησης που τους αναλογεί.

Οι συνταξιούχοι που θα έχουν αύξηση μικρότερη από το υπόλοιπο της προσωπικής διαφοράς θα πάρουν στην τσέπη το 50% της αύξησης διατηρούμενης της προσωπικής διαφοράς η οποία θα καταργηθεί ολοσχερώς το 2027.

Αν δηλαδή η αύξηση είναι 30 ευρώ και η προσωπική διαφορά είναι 80 ευρώ, ή 180 ευρώ ή και 300 ευρώ οι συνταξιούχοι θα πάρουν «καθαρό» το 50% της αύξησης δηλαδή 15 ευρώ.

Το κέρδος για τους συνταξιούχους που θα μείνουν με υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς είναι ότι θα πάρουν τη μισή αύξηση του 2026 χωρίς να συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά, ενώ το 2027 που η προσωπική διαφορά καταργείται ολοσχερώς θα πάρουν ολόκληρη την αύξηση.

Η αναπροσαρμογή των συντάξεων για το 2026 (βάσει πληθωρισμού και ανάπτυξης) θα υπολογιστεί στην εθνική και ανταποδοτική σύνταξη ανεξάρτητα από την ύπαρξή ή μη προσωπικής διαφοράς



