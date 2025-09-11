Λογαριασμός
Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες των επενδυτών ότι η Fed θα αποφασίσει μείωση επιτοκίων την επόμενη εβδομάδα

Wall Street

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι τρεις βασικοί δείκτες σκαρφάλωσαν σε ιστορικά υψηλά, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες επενδυτών ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) θα αποφασίσει μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 617,08 μονάδων (+1,36%), στις 46.108 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 157,01 μονάδων (+0,72%), στις 22.043,07 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 55,43 μονάδων (+0,85%), στις 6.587,47 μονάδες.

