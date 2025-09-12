Του Χρυσόστομου Τσούφη

«Αγαπητή κυρία / Αγαπητέ κύριε,



Δεδομένου ότι διαθέτετε ενεργούς Αριθμούς Μητρώου Ακινήτων (ΑΜΑ) στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης της ΑΑΔΕ (άρ. 111, ν. 4446/2016, Α' 240), σας ενημερώνουμε για τις νέες προδιαγραφές που θα ισχύουν από 1/10/2025 και αφορούν τα συγκεκριμένα ακίνητα σας».



Αυτό το ομολογουμένως ευγενικό μήνυμα είδαν ήδη ή θα δουν στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που διαθέτουν τα ακίνητά τους στη βραχυχρόνια μίσθωση. Με αυτό το μήνυμα το Υπουργείο Τουρισμού επιχειρεί να τους ενημερώσει ότι έχουν λιγότερες από 20 μέρες πλέον μπροστά τους για να συμμορφωθούν με τις νέες νόρμες που ισχύουν στη βραχυχρόνια μίσθωση.



Οι προϋποθέσεις που επιβάλλεται να πληροί ένα ακίνητο για να μπορεί να βγει στη βραχυχρόνια μίσθωση είναι οι ακόλουθες και πρέπει να πληρούνται σωρευτικά, όλες δηλαδή ταυτόχρονα:

Να αποτελεί χώρο κύριας χρήσης κατοικίας και να διαθέτει φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό

Να διαθέτει ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης για ζημιές ή ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν

Να διαθέτει υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, πυροσβεστήρες και ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής ή ρελέ αντιηλεκτροπληξιακό και ενδείξεις σήμανσης διαφυγής

Να διαθέτει πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο με είδη πρώτων βοηθειών, καθώς και οδηγό με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης.



Για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις παραπάνω προδιαγραφές, υπάλληλοι του Υπουργείου Τουρισμού ή/και μεικτά συνεργεία ελέγχου (με υπαλλήλους της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Τουρισμού) θα διενεργούν επιτόπιους ελέγχους στον χώρο που μισθώνεται και έχει δηλωθεί στην πλατφόρμα του Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης.



Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από τον έλεγχο – την ενημέρωση του διαχειριστή του ακινήτου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να προσκομίσει κάθε απαραίτητο δικαιολογητικό.

Αν κριθεί απαραίτητο μπορεί να ζητηθεί από τους ελεγκτές και η συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας για να συνδράμει στον έλεγχο.



Μαζί τους οι ελεγκτές πρέπει να έχουν το δελτίο υπηρεσιακής τους ταυτότητας αλλά και έγγραφη εντολή διενέργειας επιτόπιου ελέγχου από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Τουρισμού ή εξουσιοδοτημένα από αυτό όργανα, τα οποία και επιδεικνύουν κατά τη διενέργεια του ελέγχου.

Η έγγραφη εντολή περιέχει τουλάχιστον:

Τον αριθμό και την ημερομηνία της εντολής.

Το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου στον οποίο έχει ανατεθεί ο έλεγχος.

Το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, τη διεύθυνση και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του διαχειριστή ή ιδιοκτήτη της οικίας που μισθώνεται βραχυχρόνια.



Οι ιδιοκτήτες ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης ενημερώνονται στο ίδιο e-mail ότι ως ελεγχόμενοι οφείλουν να συνεργαστούν με τον υπάλληλο που διενεργεί τον έλεγχο και να επιδείξουν τα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και όποια στοιχεία ζητηθούν προς απόδειξη τήρησης των προδιαγραφών.



Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο εφόσον ΔΕΝ:

επιτρέψουν την είσοδο στο ελεγχόμενο ακίνητο.

πληρείται κάποια από τις προαναφερόμενες προδιαγραφές.

υπάρξει συμμόρφωση με τις αρχικές προδιαγραφές εντός 15 ημερών από την βεβαίωση του διοικητικού προστίμου.

Σε περίπτωση που διενεργηθεί νέος έλεγχος εντός ενός έτους από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου και διαπιστωθεί εκ νέου παράβαση των προδιαγραφών, το πρόστιμο διπλασιάζεται στις 10.000€ και τετραπλασιάζεται για κάθε επόμενη ίδια παράβαση στις 20.000€.

Πηγή: skai.gr

