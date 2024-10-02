Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας Standard and Poor’s υποβάθμισε χθες Τρίτη το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο του κράτους του Ισραήλ, από τη βαθμίδα «A+» στο «A», με αρνητική προοπτική, εξαιτίας των αυξανόμενων κινδύνων για την ασφάλειά του που συνδέονται με τους πολέμους εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο λόγος είναι η «αυξανόμενη πιθανότητα η σύγκρουση του Ισραήλ με τη Χεζμπολά, με δεδομένη την πρόσφατη κλιμάκωση των μαχών, να παραταθεί και να ενταθεί, οδηγώντας σε κινδύνους για την ασφάλεια του Ισραήλ», εξήγησε ο S&P σε ανακοίνωσή του.

Εκτίμησε ότι «η στρατιωτική δραστηριότητα στη Γάζα» και η κλιμάκωση των μαχών «στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ», συμπεριλαμβανομένων των χερσαίων επιχειρήσεων στο έδαφος του Λιβάνου, «μπορεί να διαρκέσουν ως το 2025», εγείροντας «κινδύνους αντιποίνων εναντίον του Ισραήλ».

Για αυτό το τελευταίο, ο οίκος επισήμανε τη χθεσινή επίθεση του Ιράν, που εκτόξευσε κάπου 180 πυραύλους εναντίον της ισραηλινής επικράτειας, για να εκδικηθεί τους θανάτους συμμάχων του στην περιοχή - των ηγετών της λιβανικής Χεζμπολά Χασάν Νασράλα και της παλαιστινιακής Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια.

Κατά συνέπεια, «αναμένουμε ότι η ανάκαμψη της οικονομίας θα καθυστερήσει», συνέχισε ο S&P, προεξοφλώντας άνοδο του δημοσιονομικού ελλείμματος βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης των στρατιωτικών δαπανών.

Αναθεώρησε ακόμη επί τα χείρω την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη της ισραηλινής οικονομίας: προβλέπει πλέον στασιμότητα το 2024 και ρυθμό επέκτασης 2,2% του ΑΕΠ το 2025, έναντι 5% ως τώρα.

Το βραχυπρόθεσμο αξιόχρεο πάντως παρέμεινε αμετάβλητο στο «A-1».

Την Παρασκευή, ο οίκος αξιολόγησης Moody’s υποβάθμισε επίσης το αξιόχρεο του δημοσίου του Ισραήλ, για δεύτερη φορά το 2024, από το «A2» στο «Baa1», με αρνητική προοπτική. «Η ένταση της σύγκρουσης ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά αυξήθηκε κατά πολύ τις τελευταίες ημέρες», εξήγησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

